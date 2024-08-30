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Макс Ферстаппен: «На данный момент болид «Ред Булл», как кажется, чересчур агрессивно работает с шинами»

Ферстаппен оценил положение команды после практик в Монце.

Пилот «Ред Булл» подвел итоги первой и второй сессии свободных заездов перед Гран-при Италии, отметив, что команде нужно продолжать работать над оптимизацией настроек болида.

«Сегодня мы очень многое опробовали, и вторая практика прошла не слишком здорово. Тем не менее, темп на длинной дистанции был немного лучше.

Хотя на данный момент наша машина, как кажется, чересчур агрессивно работает с шинами. Интересно, как ситуация будет развиваться по ходу гонки. У нас есть хорошие направления для работы с настройками, нужно лишь немного оптимизировать работу машины. И тогда, я думаю, что сможем участвовать в борьбе за самые высокие места – притом, что в группе лидеров уже находится сразу несколько команд.

Приходится работать над несколькими направлениями при поиске настроек, потому что для этой машины не существует одного четкого пути. Поэтому нужно пробовать разные направления. Но в конечном счете для этого и нужны практики.

В первой практике все было неплохо, во второй уже не так хорошо, но по ходу сессии ситуация улучшилась, темп на длинной дистанции был неплохим. Так что нам просто нужно собрать все воедино», – рассказал Ферстаппен.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Гран-при Италии
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
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