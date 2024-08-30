Андреа Кими Антонелли об аварии: «Моя ошибка, слишком сильно атаковал. Урок для следующего раза»

Антонелли признал просчет, ставший причиной столкновения с барьерами

Пилот «Формулы-2» Андреа Кими Антонелли , заменявший Джорджа Расселла в первой тренировке перед Гран-при Италии , прокомментировал инцидент в начале своей дебютной практики в «Формуле-1».

«Ну и день. Первая практика – увы, она закончилась довольно быстро из-за аварии. Довольно серьезный удар, около 52G.

Я очень извиняюсь перед командой и Джорджем за то, что добавил им работы. Это моя ошибка, я просто слишком сильно атаковал для таких условий. Нужно было ускоряться постепенно. Но, безусловно, я извлек урок для следующего раза.

Я по-настоящему благодарен команде за этот шанс. Все равно было здорово увидеть тифози и проехать первые круги со всеми гонщиками», – заявил 18-летний итальянец, признав, что после аварии «чувствует себя не лучшим образом».

Антонелли разбил болид в дебютной практике за «Мерседес». 18-летний пилот – вероятный сменщик Хэмилтона в 2025-м

Формула-2. Италия. Мэлоуни выиграл квалификацию, Хаджар – 2-й, Арон – 3-й, Антонелли – 6-й, Бермэн – 8-й