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  • Формула-2. Италия. Мэлоуни выиграл квалификацию, Хаджар – 2-й, Арон – 3-й, Антонелли – 6-й, Бермэн – 8-й
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Формула-2. Италия. Мэлоуни выиграл квалификацию, Хаджар – 2-й, Арон – 3-й, Антонелли – 6-й, Бермэн – 8-й

Пилот «Родена» Зейн Мэлоуни стал быстрейшим по итогам квалификации «Формулы-2» в Монце.

Также в топ-3 попали другие претенденты на титулы – лидер сезона Исак Хаджар из «Кампоса» и представитель «Хайтека» Пауль Арон, в то время как Габриэль Бортолето («Инвикта») развернулся в гравий, вызвав красные флаги, и стал последним, 22-м.

Гонщик «Премы» Андреа Кими Антонелли после аварии в практике «Формулы-1» занял шестое место, его напарник Оливер Бермэн – восьмое.

Гран-при Италии-2024. Расписание трансляций

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
logoФормула-2
Хайтек
Кампос Рейсинг
Према
Исак Хаджар
logoОливер Бермэн
Габриэль Бортолето
logoАндреа Кими Антонелли
Инвикта
Роден
Зейн Мэлоуни
Пауль Арон
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