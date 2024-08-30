Формула-2. Италия. Мэлоуни выиграл квалификацию, Хаджар – 2-й, Арон – 3-й, Антонелли – 6-й, Бермэн – 8-й

Пилот «Родена» Зейн Мэлоуни стал быстрейшим по итогам квалификации «Формулы-2» в Монце.

Также в топ-3 попали другие претенденты на титулы – лидер сезона Исак Хаджар из «Кампоса » и представитель «Хайтека» Пауль Арон, в то время как Габриэль Бортолето («Инвикта») развернулся в гравий, вызвав красные флаги, и стал последним, 22-м.

Гонщик «Премы» Андреа Кими Антонелли после аварии в практике «Формулы-1» занял шестое место, его напарник Оливер Бермэн – восьмое.

Гран-при Италии-2024. Расписание трансляций