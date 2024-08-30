Директор «Мерседеса» по коммуникациям об аварии Антонелли: «Случившееся ничего не меняет, все это часть процесса обучения для молодого гонщика»

В «Мерседесе» прокомментировали аварию Антонелли.

Будущий пилот «Мерседеса » разбил болид в начале первой практики, вылетев с трассы при прохождении одного из поворотов. Сессия была остановлена красными флагами, а болид получил серьезные повреждения. Сам гонщик при этом не пострадал.

Директор «Мерседеса» по коммуникациям Брэдли Лорд заявил, что в команде спокойно отреагировали на случившееся, отметив, что подобные ошибки и аварии – неотъемлемая часть процесса обучения для молодого гонщика.

«Досадно, что так вышло, но Антонелли атаковал с первого же круга – это приятно видеть. И все это в любом случае для него часть обучения. Мы должны обеспечить Антонелли высокий уровень поддержки, и именно это он и будет получать. Так что случившееся ничего не меняет, все это часть процесса обучения для молодого гонщика.

Теперь главной задачей для него будет сосредоточиться на предстоящей квалификации «Формулы-2» и показать там свой максимум», – рассказал Лорд.

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