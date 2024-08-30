Макс Ферстаппен: «Выиграю я титул или нет – это не изменит мою жизнь»

Ферстаппен высказался о возможном поражении в борьбе за титул.

Пилот «Ред Булл » продолжает лидировать в чемпионате, но не может выиграть вот уже пять гонок подряд, а Ландо Норрис начал постепенно сокращать отставание.

«Послушайте, я просто делаю все, что могу. Выиграю я титул или нет – это не изменит мою жизнь. Хотел бы я выиграть? Да, разумеется. Но производительность машины – это не то, на что я могу повлиять напрямую.

Потому что я могу лишь стараться показывать свой максимум. Стараться предоставлять команде хорошую обратную связь, помогать делать машину быстрее.

Будет ли этого достаточно в конце года – я не знаю. Но зато я знаю, что как команда мы точно выложимся на максимуме.

При этом я наслаждаюсь текущей борьбой. Хотелось бы мне побеждать больше? Разумеется. Но я также знаю, что провести такой же сезон, как в прошлом году, сейчас нереально. Но ожидал ли я, что сезон будет складываться вот так? Не совсем. Так что сейчас дело за нами – нужно постараться улучшить машину. И я знаю, что все выкладываются на максимуме, чтобы достичь цели», – рассказал Ферстаппен .

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