  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Шарль Леклер: «Монца» – не самая подходящая трасса для оценки работы новинок «Феррари»
3

Шарль Леклер: «Монца» – не самая подходящая трасса для оценки работы новинок «Феррари»

Леклер оценил перспективы команды на Гран-при Италии.

Пилот «Феррари» считает, что на домашнем Гран-при Скудерия должна побороться за место на подиуме, но о победе думать пока рано.

«Не считаю, что две последние гонки изменили общие ожидания команды. Сейчас наша команда переживает трудный момент, у нас есть сложности с темпом. Думаю, мы уже многое поняли об особенностях работы нашей машины, но пока я все равно не могу быть доволен нашими выступлениями.

Тем не менее, в Зандворте мы провели хорошую гонку, в Спа мы тоже смотрелись хорошо. Так что я надеюсь, что в Монце мы будем бороться за место на подиуме. В то время как для борьбы за победы нам, как мне кажется, пока немного не хватает скорости.

Не думаю, что «Монца» – самая подходящая трасса для оценки работы новинок. Думаю, что этапы в Баку или Сингапуре в большей степени станут для нас проверкой, но нам в любом случае нужно стараться двигаться в правильном направлении», – рассказал Леклер.

Кто фаворит Гран-при Италии? Алонсо выбрал не «Макларен», а что насчитали букмекеры?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Motorsportweek
Гран-при Италии
logoФеррари
logoФормула-1
logoШарль Леклер
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Серхио Перес: «У «Ред Булл» есть все основания полагать, что трасса в Зандворте очень плохо подошла нашему болиду»
4сегодня, 14:52
Льюис Хэмилтон о шансах Норриса на титул: «Ландо потребуется немного удачи – Ферстаппену достаточно финишировать вторым в каждой гонке»
9сегодня, 14:26
Основная зона DRS на стартовой прямой в Монце будет на 100 метров длиннее
3сегодня, 14:08
Сотрудники моторного подразделения «Альпин» проведут акцию протеста на Гран-при Италии
7сегодня, 13:56
Ландо Норрис: «Макларен» не ожидает ту же скорость в Италии, что и в Нидерландах»
4сегодня, 13:42
Франко Колапинто: «Нельзя сравнивать меня с Месси, он как бог»
2сегодня, 13:29
Валттери Боттас о шансах остаться в «Ф-1»: «Меня интересует только многолетний контракт»
2сегодня, 12:53
Машина безопасности врезалась в барьеры перед Гран-при Италии
8сегодня, 12:41Фото
Сомкиат Чантра станет первым тайским гонщиком в истории MotoGP в 2025 году, Накагами покинет чемпионат
6сегодня, 12:27
Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Я бы дал Шумахеру еще один шанс»
1сегодня, 12:05
Ко всем новостям
Последние новости
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
сегодня, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30
Прошел четвертый этап Yuka Drive Fest в Самаре
23 августа, 12:34Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
19 августа, 06:50
Артем Шабанов одержал победу в Гран-При Российской Дрифт Серии на Moscow Raceway
12 августа, 15:20Фото
Заключительный этап IDDC пройдет 31 августа и 1 сентября на автодроме «Игора Драйв»
6 августа, 10:55Фото
Пятый этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на трассе Moscow Raceway 10 и 11 августа
5 августа, 13:11Фото
Четвертый этап Yuka Drive Fest пройдет в Самаре 18 августа
1 августа, 12:50
27 и 28 июля прошел Garage Fest 2024 на автодроме «Игора Драйв»
1 августа, 11:07Фото
Третий этап Российский серии гонок на выносливость в рамках фестиваля Garage Fest на автодроме «Игора Драйв» собрал рекордное количество участников
231 июля, 14:25Фото