Шарль Леклер: «Монца» – не самая подходящая трасса для оценки работы новинок «Феррари»

Леклер оценил перспективы команды на Гран-при Италии.

Пилот «Феррари » считает, что на домашнем Гран-при Скудерия должна побороться за место на подиуме, но о победе думать пока рано.

«Не считаю, что две последние гонки изменили общие ожидания команды. Сейчас наша команда переживает трудный момент, у нас есть сложности с темпом. Думаю, мы уже многое поняли об особенностях работы нашей машины, но пока я все равно не могу быть доволен нашими выступлениями.

Тем не менее, в Зандворте мы провели хорошую гонку, в Спа мы тоже смотрелись хорошо. Так что я надеюсь, что в Монце мы будем бороться за место на подиуме. В то время как для борьбы за победы нам, как мне кажется, пока немного не хватает скорости.

Не думаю, что «Монца» – самая подходящая трасса для оценки работы новинок. Думаю, что этапы в Баку или Сингапуре в большей степени станут для нас проверкой, но нам в любом случае нужно стараться двигаться в правильном направлении», – рассказал Леклер .

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