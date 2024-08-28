Кто фаворит Гран-при Италии? Алонсо выбрал не «Макларен», а что насчитали букмекеры?

«Формула-1» мощно вернулась с летнего перерыва – пилот «Макларена» Ландо Норрис привез Максу Ферстаппену на домашнем Гран-при Нидерландов почти 23 секунды отрыва и поразил темпом всю «Ф-1».

Теперь схватка переносится на Гран-при Италии и дополняется новым вопросом: сможет ли Ландо снова выиграть, чтобы навязать Максу борьбу за чемпионство?

Рассмотрим букмекерские расклады перед гонкой на легендарной трассе в Монце.

Норрис – главный фаворит. Алонсо не согласен

Очевидно, что главными претендентами на победу считаются Норрис и Ферстаппен. На Гран-при Нидерландов однозначного фаворита не было – давали одинаковые коэффициенты на обоих. Но после того, как британец сенсационно разнес всех на домашней гонке Макса, букмекеры отдают ему первое место в Монце за 1.90. Победа Ферстаппена стоит дороже – 3.50. Оскар Пиастри – третий в списке за 6.50.

В топ-3 фаворитов два пилота «Макларен», поэтому букмекеры уверены, что гонку выиграет болид именно этой команды – 1.57. Шансы у «Ред Булл» хуже, чем на Гран-при Нидерландов, а «Феррари» считается только третьим претендентом на победу на домашней трассе.

С такими раскладами не согласен Фернандо Алонсо:

«На следующих двух этапах, к примеру, у «Феррари» должна быть сильнейшая машина. В прошлом году мы видели скорость команды в Монце и Сингапуре, в этом году [Шарль] Леклер уже выиграл в Монако. Я считаю, что «Феррари» будут фаворитами».

Кто поставит лучший круг?

Тут все сложно. На Норриса и Ферстаппена дают одинаковые кэфы – по 2.50. Третьим фаворитом по традиции котируется Пиастри за 7.50.

Если с пилотами нелегко, то с командами более-менее понятно. Букмекеры считают, что лучший круг поставит болид из «Макларен». В «Феррари» на домашней трассе верят мало – 6.50.

В Зандворте Норрис показал лучший круг и выиграл гонку. Если повторит успех в Монце, сыграет кэф 4.00.

Кто первым сойдет с дистанции? Сарджент был в топе фаворитов

На прошлом Гран-при преимущество 1-го над 2-м местом в 0 – 6.999 секунд считалось наиболее вероятным и оценивалось в 1.55. Несмотря на то, что в Зандворте Ферстаппен отстал от Норриса более чем на 22 секунды, большие отрывы в Монце не предполагаются. На разницу больше 5 секунд дают 1.65, меньше 10 секунд – 1.40.

По прогнозам букмекеров, первым с трассы сойдет или Кевин Магнуссен, или Чжоу Гуаньюй. Обоих наградили кэфом 10.00. Столько же давали на Логана Сарджента, но 27 августа стало известно, что он потерял место в команде после этапа в Нидерландах. Гонщик 9 раз не доехал до финиша в 36 гонках и заработал всего одно очко.

Если брать линию с командами, то тут больше вероятность, что первым гонку покинет болид из «Уильямса».

Да, букмекеры явно высоко ценят надежность техники «Альпин»!

Выезд и отсутствие автомобиля безопасности котируют одинаково – по 1.85.

Позитивная динамика для Норриса и «Макларена» в чемпионате

В преддверии Гран-при Италии даже появилась надежда на чемпионскую интригу. Ландо Норрис все еще не главный претендент, но коэффициент на Макса Ферстаппена растет: 1.26 против 3.60 – такого не было очень давно! После первых побед чемпиона мира в нынешнем сезоне на его титул предлагалось ставить за 1.05, а британец котировался выше 100.00. Впрочем, Максу точно паниковать не стоит – запас в 70 баллов растерять очень сложно.

В Кубке конструкторов у аналитиков тает вера в «Ред Булл». Здесь обратная ситуация в сравнении с чемпионской гонкой: 1.30 на 3.40, но в фаворитах уже «Макларен». Британцы отстают на 30 очков, однако при подобной динамике у Серхио Переса смена лидера может произойти уже в сентябре. Или даже после Гран-при Италии.

Главный фактор успеха Гран-при Италии: новый асфальт

Однако перед оценкой шансов команд и пилотов нужно помнить: «Монца» переживает период активной реновации в надежде остаться в календаре «Ф-1».

Перед нынешним заездом на трассе частично переложили асфальт на первом секторе и перепрофилировали первый поворот: расширили его, отодвинули поребрики и сделали его менее опасным и коварным. Изменения должны помочь «Ред Булл» – их болид с трудом переваривал высокие бордюры.

С другой стороны, участки нового асфальта будут сильнее разогреваться – вплоть до гигантских 50 градусов по Цельсию – и, как предполагается «Пирелли», дадут больше сцепления. Тем не менее, сочетание таких факторов могут привести и к чрезмерному износу – а значит, еще больше трудностей и проблем с настройкой машины на не таком уж и знакомом теперь треке.

Все эти факторы должны помочь уже «Феррари» – в 2024-м именно Скудерия выглядела лучше прочих в подобных условиях. Так что Алонсо, вероятно, не так уж и неправ – итальянская темная лошадка уже удивила низким износом резины в Нидерландах!

В остальном же главный фактор успеха на «Монце» – традиционно компромисс между скоростью на прямых и стабильностью в поворотах: сколько прижимной силы можно отдать в жертву максималке. По этой части обычно лучше всех выступают обладатели самых аэродинамически эффективных шасси пелотона – и на данный момент это как раз «Ред Булл» и «Макларен». Вот данные с предыдущего этапа:

Потому они и фавориты.

Фото: Gettyimages /Mark Thompson

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