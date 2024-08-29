Льюис Хэмилтон о шансах Норриса на титул: «Ландо потребуется немного удачи – Ферстаппену достаточно финишировать вторым в каждой гонке»
Хэмилтон оценил шансы Норриса в борьбе за титул.
Пилот «Мерседеса» считает, что у Норриса не так много шансов, учитывая ситуацию. В то же время Хэмилтон заметно выше оценивает шансы «Макларена» в борьбе за Кубок конструкторов.
«Ну, в чемпионате будет разыграно еще очень много очков, так что я бы определенно не назвал эту задачу невозможной. Хотя мне кажется, что в конечном счете Максу будет достаточно просто финишировать вторым в каждой гонке, чтобы выиграть чемпионат. А Ландо при этом нужно выигрывать каждую гонку – и этого все равно может оказаться недостаточно. Так что да, Ландо потребуется немного удачи.
Что мне кажется действительно интересным, так это то, что у «Макларена» есть реальные шансы выиграть Кубок конструкторов. И это действительно волнительно и интересно – ведь последний раз «Макларен» выигрывал Кубок конструкторов еще в те времена, когда за команду выступал я. Да, конечно, в итоге титул у нас отобрали, но мы выиграли чемпионат, если судить по скорости и результатам. И с тех пор такого больше не случалось», – рассказал Хэмилтон.
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