Макс Ферстаппен о форме «Ред Булл» в последних гонках: «Это настораживает. Но паниковать не нужно»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Нидерландов Авто

Ферстаппен признал наличие проблем.

Пилот «Ред Булл» отметил, что в данный момент у команды возникают сложности в работе с болидом, и что она уступает конкурентам по скорости.

«Последние несколько гонок получились, скажем так, далеко не самыми потрясающими. И это, в каком-то смысле и правда настораживает.

Нам не нужно паниковать, но команда должна стараться улучшить ситуацию. Именно над этим мы и работаем, но в «Формуле-1» не все так просто.

Что-то в машине работает не так и серьезно усложняет управляемость. И в данный момент нам трудно определить, в чем именно дело. Но страдает и квалификационная скорость, и темп на длинной дистанции», – рассказал Ферстаппен.

Что случилось на Гран-при Нидерландов: откуда в топ-3 Леклер? Куда пропал Ферстаппен после триумфа на старте?

11 комментариев
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Ответ Roman-Roman-212
Что Максимка, машинка не едет? Так ты же лучший, докажи это))
доказал вчера. приехал вторым не ведре, уверенно опередил оба мерса и обе феррари.
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Хорошо что ты оптимистично настроен. Еще не хватало чтобы ты в тильт ушел. Благо, из за своего стремления побеждать везде и всегда, кое как сделал задел. Рили, машину "сглазили". Это должно было произойти, увы. Но Макс лев. Надеюсь затащит. Всем на зло, мне на радость. 💪🙏
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+8
Ответ Roman-Roman-212
Для red bull больше всего опасений вызывает его папаша))
молодец...сам пошутил сам посмеялся.
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+6
Это настораживает, пора валить
+3
-2
+1
Ответ Bill Aden
почему не в Феррари к Хэмилтону?
пожалей Хэмильтона и его фанатиков. Им после 2021 года и так не просто, а тут вообще в лоскуты порвутся
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Ответ Roman-Roman-212
В Вильямс к Сайнцу?))
почему не в Феррари к Хэмилтону?
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Ответ Warasdafgds
Хорошо что ты оптимистично настроен. Еще не хватало чтобы ты в тильт ушел. Благо, из за своего стремления побеждать везде и всегда, кое как сделал задел. Рили, машину "сглазили". Это должно было произойти, увы. Но Макс лев. Надеюсь затащит. Всем на зло, мне на радость. 💪🙏
больше всего опасения вызывают этапы в Сингапуре и Остине
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Ответ Bill Aden
доказал вчера. приехал вторым не ведре, уверенно опередил оба мерса и обе феррари.
Да и второй быстрейший болид, а на старте и первый
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