Макс Ферстаппен о форме «Ред Булл» в последних гонках: «Это настораживает. Но паниковать не нужно»

Ферстаппен признал наличие проблем.

Пилот « » отметил, что в данный момент у команды возникают сложности в работе с болидом, и что она уступает конкурентам по скорости.

«Последние несколько гонок получились, скажем так, далеко не самыми потрясающими. И это, в каком-то смысле и правда настораживает.

Нам не нужно паниковать, но команда должна стараться улучшить ситуацию. Именно над этим мы и работаем, но в «Формуле-1» не все так просто.

Что-то в машине работает не так и серьезно усложняет управляемость. И в данный момент нам трудно определить, в чем именно дело. Но страдает и квалификационная скорость, и темп на длинной дистанции», – рассказал Ферстаппен.

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