Второй год сорван этап главных мотогонок мира в Казахстане. Почему? Стоит подключить Россию?

Долгострой из Казахстана.

В ведущем мировом чемпионате мира по мотогонкам MotoGP , похоже, обнаружился «клон» Гран-при Вьетнама «Формулы-1» . Судите сами: сроки проведения этапа, как и в Ханое, регулярно откладываются, организаторы толком не знают на какие деньги проводить гонку, а где-то на фоне растет скепсис промоутеров зарубежной серии. Даже трассы в обоих случаях проектировал главный гоночный архитектор планеты прямо сейчас Герман Тильке (практически все новые автодромы XXI века по всей планете – его проекты), только в истории с MotoGP действие перенеслось в Казахстан.

В сентябре 2022 года автодром «Сокол» неподалеку от Алматы попал в календарь престижного чемпионата по мотогонкам, хотя к тому моменту строительство трассы и части инфраструктуры еще не завершили. Промоутер и владелец серии Dorna Sports (теперь продан владельцу «Ф-1» «Либерти Медиа») объявил тогда о заключении пятилетнего контракта с казахской стороной, а дебютный для всего СНГ Гран-при MotoGP запланировали на 2023-й.

Однако, с первой попытки этап не состоялся, как раз из-за неготовности трека и гонку перенесли еще на год. А этой весной в Казахстане случились серьезные паводки, и местные организаторы получили дополнительную отсрочку до сентября (хотя сам трек как и прилегающие районы в зону бедствия не попали). Тем не менее летом стало окончательно ясно, что в этом сезоне мотоциклисты в Казахстан не поедут.

Состоится ли Гран-при с третьей попытки – пока неизвестно, ведь официальный календарь MotoGP сезона-2025 еще не сформирован. Однако, уже сейчас можно сказать, что сохранить слот и провести этап Казахстану будет определенно сложнее чем все предыдущие разы.

Трассу строят с 2014-го, асфальт доделали только недавно

C идеей создать в Казахстане трассу мирового уровня в начале 2010-х выступил совладелец горнодобывающего концерна Eurasian Resources Group Алиджан Ибрагимов. Курировать строительство стоимостью 40 миллионов долларов на момент начала работ (а по подсчетам казахского Forbes с перспективой роста до целых 100 млн) Ибрагимов доверил трем своим сыновьям. Примерно тогда же принадлежащий семье Евразийский банк объявил о партнерстве с заводской командой «Ямахи», а ее лидер Хорхе Лоренсо стал официальным лицом банка. Трехкратный чемпион MotoGP выступал в качестве консультанта при проектировании «Сокола», посещал стройку на ранних этапах и участвовал в мероприятиях по продвижению автодрома, но погонять по нему так и не успел, завершив выступления на мотоциклах в 2019-м.

Конфигурацией «Сокол» напоминал другой проект Тильке – автодром в бахрейнском Сахире , который уже долгое время традиционно открывает сезон «Ф-1». Однако, трассу рядом с Алматы готовили под менее серьезные требования и изначально кроме мотогонок думали принимать только кузовные серии уровня ДТМ . Помимо большого 4,5-километрового кольца в двух вариантах и укороченной версии комплекс должен был включать прямую для дрэг-рейсинга, картодром, дрифт-арену, автомузей и зону отдыха с гостиницей. За первые годы удалось построить только второстепенные локации, а основной трек вместе с главной трибуной долго пребывал в полуготовом состоянии.

Причем даже те объекты, что успели ввести в эксплуатацию, вызывали большие вопросы в плане безопасности. В мае 2022-го в картинг-центре при автодроме произошел несчастный случай с гибелью ребенка: 10-летний мальчик получил травму головы, вылетев под поливальную машину. По утверждениям очевидцев к аварии привело отсутствие устойчивых ограждений, а на картодроме не нашлось элементарной аптечки.

Строительство большого трека практически сошло на нет к 2019-му, а два года спустя скончался инициатор всего проекта Алиджан Ибрагимов. Управляющая автодромом компания «СТК Sokol» осталась в совместном владении сыновей бизнесмена, среди которых чаще остальных в контексте трассы упоминается Достан Ибрагимов. Именно при нем недавно возобновилась укладка асфальта на главной трассе, проведенная при участии нидерландской компании Altcon.

А в 2023 году младший Ибрагимов принимал на «Соколе» иностранную делегацию с Джанкарло Физикеллой и Марко Меландри , которым удалось проехаться среди первых по новому треку.

Продвижение: «киргизская сенсация» из Москвы в амбассадорах, обещают еще гонку WEC

Наконец в августе этого года соцсети автодрома опубликовали видео с тестовыми заездами спортивных машин по большому кольцу. Из-за монтажа сложно оценить степень готовности всей трассы, но попавшие в кадр участки выглядят вполне готовыми – с полноценным асфальтовым покрытием, прокрашенными поребриками, гравийными зонами вылета и технологичными барьерами Armco. В календаре событий «Сокола» основной трек по-прежнему не фигурирует, а все соревнования на территории комплекса пока поделены между зоной для дрифта, дрэг-стрипом и картодромом. На последнем несмотря на размеры выступают в том числе спорткары участников местного кубка по тайм-атак.

Кроме того не совсем ясна ситуация с омологацией ФИА и ФИМ (регулятор мотоциклетной федерации – Спортс’‘): во всяком случае ни в одном из актуальных списков международной федерации «Сокол» не значится. Из заявлений официальных лиц только известно, что трасса создавалась исходя из требований лицензии Grade 2, позволяющей принимать гонки младших формул, ГТ и мотоциклов.

Зато в ближайшем будущем трек в Казахстане должен обзавестись крайне любопытным амбассадором. Речь идет об уроженке Москвы Виктории Блохиной, которую сейчас позиционируют как гонщицу из Кыргызстана. Смена флагов объясняется желанием 17-летней спортсменки и ее менеджмента сохранить доступ к зарубежным программам поддержки. Все потому что сейчас Блохина строит карьеру в Европе, гоняясь в «Еврокубке-3» (альтернатива «евротрешке» от «Альпин», уровень машин – между «Ф-4» и «Ф-3») за испанскую DriveX на базе школы Педро Де Ла Росы .

О предстоящем партнерстве «киргизской сенсации» и автодрома в Казахстане недавно писало издание Monaco Woman со ссылкой на владельца «Сокола» Достана Ибрагимова.

«Виктория – одна из самых мотивированных и успешных молодых гонщиц своего поколения. Мы были бы рады, если бы она ассоциировалась с нашей трассой».

В том же материале «Сокол» был назван местом проведения чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC. Считать ли это упоминание заявлением об амбициях или ошибкой журналиста – пока до конца непонятно. Правда, в данный момент обстоятельства указывают на то, что трасса скорее рискует остаться без давно анонсируемого этапа MotoGP, чем заполучить еще одну зарубежную серию.

Привезти MotogGP в Казахстан в 2025-м будет еще труднее

Заявления о ближайшем визите главных мотогонок планеты на «Сокол» делались на протяжении всего затянувшегося строительства. Сначала речь шла об этапе в 2017-м, затем о сдвиге на 2018-2019 годы. В этом сезоне MotoGP давал шанс автодрому дважды: первая дата была назначена на 16 июня, а затем из-за наводнения слот перенесли на 22 сентября. Забавно, что Казахстаном хотели заменить другое отмененное Гран-при в Индии, но в итоге место обоих займет итальянский Мизано.

Причину, по которой «Сокол» в очередной раз остался не удел, раскрыл глава Dorna Sports и главный промоутер MotoGP Кармело Эспелета . Испанец рассказал, что местные организаторы просто не заплатили взнос за проведение Гран-при.

К слову, по аналогичной причине были отменены этапы чемпионата в Аргентине и Индии, где региональные власти, выступавшие организаторами соревнований, остались без бюджетов из-за неопределенной политической обстановки (приход на пост президента Хавьера Милея, перекрывшего госфинансирование всех крупных проектов, и избирательной кампании в Индии). С прохладным отношением обновленного руководства Казахстана к дорогостоящим мотогонкам связывают и нынешние проблемы этапа MotoGP на «Соколе».

Тем временем в июле на гала-встрече мотофедерации Испании Эспелета заявил , что во избежание повторных отмен этапов со следующего сезона введет обязательный депозит для всех организаторов Гран-при, а в случае невозможности провести соревнования деньги возвращаться не будут. Таким образом Dorna хочет обезопаситься от финансовых потерь как в этом году, когда компании пришлось оплачивать внеплановую гонку в Мизано из средств, сэкономленных на логистике в Казахстан и Индию.

Новые жесткие условия могут стать камнем преткновения для казахских организаторов, которым придется нести непомерные расходы в одиночку. Ведь окупаемость «Сокола» в нынешних условиях едва ли возможна. Трасса задумывалась отчасти как социальный проект по развитию локального автоспорта, поэтому в том же картинг-центре предусмотрены скорее символические цены, да и небольшой зоной отдыха рядом с треком многомиллионные расходы не отбить.

Аншлаг на трибунах, которые должны вмещать до 40 тысяч человек, тоже под вопросом: ни в 2023-м, ни в 2024-м намека на какие-либо промо-кампании не было, а дату начала продажи билетов (если она вообще есть) никто не знает.

Удастся ли при таких вводных собрать на MotoGP следующего года достаточно зрителей и тем более заинтересовать иностранцев поездкой в не самую популярную страну для туризма? Особенно без широкого продвижения и на фоне постоянной неопределенности с проведением Гран-при? Пока что перспективы выглядят крайне сомнительными.

Сюда же следует добавить увеличение трат на логистику самих участников и прежде всего техники, которую придется доставлять в Казахстан в обход России дорогостоящей авиаперевозкой. Даже большую часть маршалов нужно будет приглашать из-за рубежа по причине неопытности местной команды. Это выяснилось во время подготовки к Гран-при нынешнего сезона, для которого, по данным авторитетных гоночных медиа, приглашали 400 специалистов из Малайзии.

Можно сказать, автодром «Сокол» все больше походит на классический чемодан без ручки.

Уровень соревнований в Казахстане в любом случае не позволит загрузить комплекс, чтобы хотя бы оправдать его постройку (не говоря уже об окупаемости). А попытки привезти на трек MotoGP, как и любую другую мировую серию, рискуют разорить его владельцев, которые по-видимому будут вынуждены взять колоссальные расходы полностью на себя.

Этап российского чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам Motoring на «Игора Драйв»

Правда, есть и довольно неоднозначный выход из ситуации. Для этого достаточно посмотреть в сторону России, где мотогонки пусть и неровня MotoGP, но в целом находятся на неплохом уровне, а главное – нуждаются в новых трассах. Сейчас в стране свои соревнования по Супербайку (гонки на доработанных версиях дорожных спортбайков – Спортс’‘), включая Кубок ШОС с участниками из Западной Европы и Азии, проводят сразу два промоушена, которым вместе с кузовными сериями становится явно тесно на единственных пригодных для мотогонок треках в Москве и Санкт-Петербурге . А значит, «Сокол» вполне мог бы заинтересовать соседей, как только автодром доведут до ума. Тем более, что логистические и организационные расходы в рамках одного таможенного пространства будут на порядок дешевле, чем для добирающихся окольными путями европейцев.

Вот только согласятся ли в Казахстане после грез о MotoGP так радикально поумерить амбиции – большой вопрос.

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Фотографии: Racingloop , vesti.kz , Sokol Racetrack , FIA, motogp.com , Лев Ивлев для A5Motors Motoring