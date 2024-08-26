Кристиан Хорнер: «Ред Булл» повезло, что «Макларен» недобирал очки в начале сезона. Лишь вторая победа Норриса – поразительно»

Хорнер раскритиковал ранние выступления Норриса и «Макларена».

Руководитель «Ред Булл» высказался после уверенной победы пилота « » на домашнем для Макса Ферстаппена Гран-при Нидерландов.

«Нам повезло, что [«Макларен»] недобирал очки в начале сезона. У нас буфер в 70 баллов [в личном зачете], однако он может довольно быстро уменьшится. Поразительно, что это всего лишь вторая победа Ландо в таком болиде.

Он пилотирует хорошо, обретает уверенность. На нас давление – нужно ответить. За прошедшие годы мы привыкли к тому, что сражаемся за титул, и будем копать глубоко. В оставшихся девяти гонках мы будем бороться, используя все, что у нас есть.

Я считаю, «Макларен» сделал шаг вперед достаточно давно, и машина, особенно в руках Ландо, очень впечатляла. Нам нужно заняться своим отставанием. В последних гонках болид «Макларена» является ориентиром, и мы хорошо понимаем, что необходимо ответить. Все в Милтон-Кейнсе невероятно упорно трудятся ради этого», – заявил Хорнер.

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