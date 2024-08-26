Кристиан Хорнер: «Ред Булл» повезло, что «Макларен» недобирал очки в начале сезона. Лишь вторая победа Норриса – поразительно»

Теги Макларен Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Нидерландов Авто

Хорнер раскритиковал ранние выступления Норриса и «Макларена».

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался после уверенной победы пилота «Макларена» Ландо Норриса на домашнем для Макса Ферстаппена Гран-при Нидерландов.

«Нам повезло, что [«Макларен»] недобирал очки в начале сезона. У нас буфер в 70 баллов [в личном зачете], однако он может довольно быстро уменьшится. Поразительно, что это всего лишь вторая победа Ландо в таком болиде.

Он пилотирует хорошо, обретает уверенность. На нас давление – нужно ответить. За прошедшие годы мы привыкли к тому, что сражаемся за титул, и будем копать глубоко. В оставшихся девяти гонках мы будем бороться, используя все, что у нас есть.

Я считаю, «Макларен» сделал шаг вперед достаточно давно, и машина, особенно в руках Ландо, очень впечатляла. Нам нужно заняться своим отставанием. В последних гонках болид «Макларена» является ориентиром, и мы хорошо понимаем, что необходимо ответить. Все в Милтон-Кейнсе невероятно упорно трудятся ради этого», – заявил Хорнер.

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14 комментариев
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Если Максу придётся пытаться показывать скорость выше потенциала болида на постоянной основе, он будет регулярно ездить за гранью безопасного, а это чревато сходами. Два схода при победах Норриса, и личный зачёт перестанет быть томным. Впрочем, не хотелось бы, чтобы интрига возникла только из-за чьих-то проблем, пусть в очном споре решают.
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Примерно 3 победы норис действительно упустил, из-за своих ошибок и ошибок команды.
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Судя по комментарию в следующих гонках Чеко будет играть в вышибалу)))
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Повезло, нет слов. Но отчего бы не везти. Макс вон, сошел вовсе в одном из гран при. Еще факапы рб были. Пусть и Максу и рб везет иногда
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Ответ Flylink
Судя по комментарию в следующих гонках Чеко будет играть в вышибалу)))
между строллом и алонсо
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Ответ Flylink
Судя по комментарию в следующих гонках Чеко будет играть в вышибалу)))
Чтобы кого то вышибить, для начала надо хотя бы быть рядом. Чекозавр проигрывает Макам еще до первого питстопа столько, что даже затягивать питстоп смысла нет, чтобы он кого-то придержал на трассе.
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Ответ Flylink
Судя по комментарию в следующих гонках Чеко будет играть в вышибалу)))
Он мак будет видеть лишь на старте где-то впереди и при пропуске на круг. А вот маку желательно чтобы пиастри стал буфером, а то Норрис узнает как его дружок может ездить, пока он только раз это видел.
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Ответ Flylink
Судя по комментарию в следующих гонках Чеко будет играть в вышибалу)))
Будут соревноваться с Оскаром в торпедировании)
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будем надеяться, что ландо станет чемпионом! ну КК вам точно не светит с Пересом)))
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люди, не ведитесь на фейковые заголовки:
Хорнер лишь сказал о том что им повезло в начале сезона и он прав, здесь скорее радость и облегчение а не критика
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Ответ ЭЮЯ
между строллом и алонсо
Ну, почему же, он может в стиле Боттаса в Венгрии 21 через Алонсо и Стролла)
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Ответ Mr.BadGuy
Чтобы кого то вышибить, для начала надо хотя бы быть рядом. Чекозавр проигрывает Макам еще до первого питстопа столько, что даже затягивать питстоп смысла нет, чтобы он кого-то придержал на трассе.
Вчера Ландо стартовал первым, Оскар третьим, Чеко пятым, чем это не рядом? На стартовой решетке это друг за другом так-то. Но первый комментарий это конечно же шутка если что, мало ли...
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Ответ Flylink
Судя по комментарию в следующих гонках Чеко будет играть в вышибалу)))
Только, когда станет круговым
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