Кристиан Хорнер: «Ред Булл» повезло, что «Макларен» недобирал очки в начале сезона. Лишь вторая победа Норриса – поразительно»
Хорнер раскритиковал ранние выступления Норриса и «Макларена».
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался после уверенной победы пилота «Макларена» Ландо Норриса на домашнем для Макса Ферстаппена Гран-при Нидерландов.
«Нам повезло, что [«Макларен»] недобирал очки в начале сезона. У нас буфер в 70 баллов [в личном зачете], однако он может довольно быстро уменьшится. Поразительно, что это всего лишь вторая победа Ландо в таком болиде.
Он пилотирует хорошо, обретает уверенность. На нас давление – нужно ответить. За прошедшие годы мы привыкли к тому, что сражаемся за титул, и будем копать глубоко. В оставшихся девяти гонках мы будем бороться, используя все, что у нас есть.
Я считаю, «Макларен» сделал шаг вперед достаточно давно, и машина, особенно в руках Ландо, очень впечатляла. Нам нужно заняться своим отставанием. В последних гонках болид «Макларена» является ориентиром, и мы хорошо понимаем, что необходимо ответить. Все в Милтон-Кейнсе невероятно упорно трудятся ради этого», – заявил Хорнер.
Йос Ферстаппен: «Ред Булл» нужно посмотреть на себя в зеркало. То, что Макс квалифицировался вторым, уже невероятно»
Хорнер лишь сказал о том что им повезло в начале сезона и он прав, здесь скорее радость и облегчение а не критика