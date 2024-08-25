Серхио Перес: «Такой темп «Макларена» пугает»
Перес оценил выступление на Гран-при Нидерландов.
Пилот «Ред Булл» подвел итоги гонки, которую закончил на шестой позиции. По словам гонщика, такой темп конкурентов из «Макларена» и «Феррари» стал для команды сюрпризом.
«Мне кажется, что с точки зрения достигнутого прогресса мы провели неплохой уик-энд. Но я сильно разочарован нашим темпом по ходу гонки.
Такой темп стал для нас неожиданностью. Я думал, что по скорости мы будем намного ближе к «Макларену». Очень большим сюрпризом стал темп «Феррари», ну и «Макларена». Так что нам предстоит во многом разобраться.
Думаю, уик-энд получился для команды позитивным, потому что мы с Максом использовали болиды двух разных спецификаций. И команда собрала очень большое количество данных. Будем надеяться, что уже очень скоро мы сумеем собрать все воедино и подобрать правильную конфигурацию болида.
В Монце нас вновь ждет этап на совершенной другой трассе. Но сегодняшний темп «Макларена» пугает», – рассказал Перес.
Что случилось на Гран-при Нидерландов: откуда в топ-3 Леклер? Куда пропал Ферстаппен после триумфа на старте?