Серхио Перес: «Такой темп «Макларена» пугает»

Перес оценил выступление на Гран-при Нидерландов.

Пилот « » подвел итоги гонки, которую закончил на шестой позиции. По словам гонщика, такой темп конкурентов из «Макларена» и « » стал для команды сюрпризом.

«Мне кажется, что с точки зрения достигнутого прогресса мы провели неплохой уик-энд. Но я сильно разочарован нашим темпом по ходу гонки.

Такой темп стал для нас неожиданностью. Я думал, что по скорости мы будем намного ближе к « ». Очень большим сюрпризом стал темп «Феррари», ну и «Макларена». Так что нам предстоит во многом разобраться.

Думаю, уик-энд получился для команды позитивным, потому что мы с Максом использовали болиды двух разных спецификаций. И команда собрала очень большое количество данных. Будем надеяться, что уже очень скоро мы сумеем собрать все воедино и подобрать правильную конфигурацию болида.

В Монце нас вновь ждет этап на совершенной другой трассе. Но сегодняшний темп «Макларена» пугает», – рассказал .

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