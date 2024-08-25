Серхио Перес: «Такой темп «Макларена» пугает»

Теги Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Нидерландов Авто

Перес оценил выступление на Гран-при Нидерландов.

Пилот «Ред Булл» подвел итоги гонки, которую закончил на шестой позиции. По словам гонщика, такой темп конкурентов из «Макларена» и «Феррари» стал для команды сюрпризом.

«Мне кажется, что с точки зрения достигнутого прогресса мы провели неплохой уик-энд. Но я сильно разочарован нашим темпом по ходу гонки.

Такой темп стал для нас неожиданностью. Я думал, что по скорости мы будем намного ближе к «Макларену». Очень большим сюрпризом стал темп «Феррари», ну и «Макларена». Так что нам предстоит во многом разобраться.

Думаю, уик-энд получился для команды позитивным, потому что мы с Максом использовали болиды двух разных спецификаций. И команда собрала очень большое количество данных. Будем надеяться, что уже очень скоро мы сумеем собрать все воедино и подобрать правильную конфигурацию болида.

В Монце нас вновь ждет этап на совершенной другой трассе. Но сегодняшний темп «Макларена» пугает», – рассказал Перес.

Что случилось на Гран-при Нидерландов: откуда в топ-3 Леклер? Куда пропал Ферстаппен после триумфа на старте?

12 комментариев
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А разве не с таким темпом ехал РБ весь прошлый сезон и начало этого
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Ответ Тим Тим
А разве не с таким темпом ехал РБ весь прошлый сезон и начало этого
В 23 и в начале даже побыстрее РБ ехал. Переса не пугало почему-то.)
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Серожа, ты хоть ещё разок для приличия обгонишь Ферстаппена в гонке или в квале? Или собираешься побить рекорд Сарджента? 😂😂😂
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Такой темп Чеко пугает, даже Карлос размазал его как масло на бутерброд за три круга.
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Эта трасса подошла макларену, ну и сам норис выдал очень мощный темп в отличие от пиастри. В монце всё может измениться.
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Ответ sfairait
Интересно. Его не пугает то, что он медленнее напарника на пол секунды... А вот маки пугают. Ну чтош
Это его обычный отрыв, была бы тачка под недостаточную отрыв был бы намного меньше, но кто будет делать тачку под вторика. Кстати чика проиграл в субботу 40 квал подряд, поздравим его с этим достижением, даже не знаю у кого ещё такое есть, уникальный пилот, легенда, прост нашего времени как говорил его отец лол.
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Pañales para Sergio
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Интересно. Его не пугает то, что он медленнее напарника на пол секунды... А вот маки пугают. Ну чтош
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Я бы сказал, что такой темп Серхио пугает. Он сейчас едет слабее всех среди топ-4 команд
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Ответ Luca di Montezemolo
Это его обычный отрыв, была бы тачка под недостаточную отрыв был бы намного меньше, но кто будет делать тачку под вторика. Кстати чика проиграл в субботу 40 квал подряд, поздравим его с этим достижением, даже не знаю у кого ещё такое есть, уникальный пилот, легенда, прост нашего времени как говорил его отец лол.
40 подряд, это достойная цифра)
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Ответ sfairait
40 подряд, это достойная цифра)
Со спринт недоквалами есть шанс сделать 50, достойный рекорд для топ пилота (по версии клоунов хорнера и Марко).
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