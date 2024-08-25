Кристиан Хорнер: «Ред Булл» теряет очки в Кубке Конструкторов – нужно что-то с этим делать»

Теги Макларен Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Нидерландов Авто

Хорнер оценил результаты уик-энда в Зандворте.

Руководитель «Ред Булл» подвел итоги Гран-при Нидерландов, где его команда заняла второе и шестое место.

«Сегодня «Макларен» был в другой лиге. Мы сделали все возможное. Макс [Ферстаппен] превратил второе место в лидерство, но их темп был на другом уровне.

Нам предстоит много работы, но из этого уик-энда мы вынесли много ценных уроков. Время все это переварить и отправиться в Монцу.

В личном зачете мы сохраняем приличный отрыв, но продолжаем терять очки в Кубке Конструкторов – нам нужно что-то с этим делать.

Уверен, у нас достаточно сил, чтобы со всем справиться», – заявил Хорнер.

Гран-при Нидерландов-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

12 комментариев
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Да, нужно было после Спа.
Но вы не сделали
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Угу, пересадить Пересу руки из жопы в другие, более подходящие места.
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Ответ Yury Sin
Угу, пересадить Пересу руки из жопы в другие, более подходящие места.
в мексику. его пересадить. целиком.
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А кто это сделал? Если бы мы знали, кто это сделал, но мы не знаем.
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Хорнер потерял адекватность. На КК нужно официально забить, нет никаких шансов его выиграть. Даже если два Ферстаппена будет ездить в команде, это ни на что не повлияет. Единственное, что важно - это титул в личном зачете, и на это должны быть направлены все силы.
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Как сказал хорнер у него 2 лучших пилота, так что чику менять он не будет, значит будет жаловаться на тачку маков, видеть везде читы, фиа будет бегать тачку проверять , все как было с мерсом в 21 году.
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может переса выгнать надо? и взять квята? =)))))
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Надо просто заменить прокладку между рулём и сиденьем в одном из болидов...
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Подумал Хорнер и продлил Переса на год !
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Ответ Rangawe
Да, нужно было после Спа. Но вы не сделали
После Мексики, наверно сделают )
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Слим запретил
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Можно было немного постараться и обслужить на пит-стопе Переса не на две секунды медленнее чем Леклера. Эти секунды потом трудно на трассе отыгрывать если у тебя не самовоз.
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