Кристиан Хорнер: «Ред Булл» теряет очки в Кубке Конструкторов – нужно что-то с этим делать»

Хорнер оценил результаты уик-энда в Зандворте.

Руководитель « » подвел итоги Гран-при Нидерландов, где его команда заняла второе и шестое место.

«Сегодня « » был в другой лиге. Мы сделали все возможное. Макс [Ферстаппен] превратил второе место в лидерство, но их темп был на другом уровне.

Нам предстоит много работы, но из этого уик-энда мы вынесли много ценных уроков. Время все это переварить и отправиться в Монцу.

В личном зачете мы сохраняем приличный отрыв, но продолжаем терять очки в Кубке Конструкторов – нам нужно что-то с этим делать.

Уверен, у нас достаточно сил, чтобы со всем справиться», – заявил .

Гран-при Нидерландов-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й