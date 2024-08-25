«Уралкалий» пока не получил $9 млн спонсорских средств от «Хааса»

Отправка болидов и оборудования «Хааса» из Нидерландов в Италию может задержаться.

На Гран-при Нидерландов выяснилось, что техника не может покинуть пределы страны, пока американская команда не вернет часть спонсорских средств «Уралкалию» – бывшему титульному партнеру, контракт с которым был разорван в начале 2022 года.

Предполагается, что спонсорская выплата составила 13 миллионов долларов, из которых «Хаас» по решению швейцарского арбитражного суда должен вернуть 9.

Гоночный коллектив заявил, что пятницу вечером перевел средства – как считается, через Ближний Восток, чтобы не нарушать санкционные правила по взаимодействию с российскими компаниями.

Сегодня, 25 августа, «Уралкалий» заявил, что не получил выплату. Фирма не ожидала уведомлений о внесении средств в выходные.

Кроме того, «Уралкалий» по-прежнему ждет от «Хааса» план по доставке одной из гоночных машин, которая также причиталась фирме по контракту.

Болиды и оборудование «Хааса» до выплаты «Уралкалию» не выпустят из Нидерландов

«Хаас» вернул «Уралкалию» спонсорские средства и выступит на Гран-при Италии (Адам Купер)