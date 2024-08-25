«Уралкалий» пока не получил $9 млн спонсорских средств от «Хааса»

Теги Гран-при Италии бизнес Формула-1 Хаас Гран-при Нидерландов деньги Авто

Отправка болидов и оборудования «Хааса» из Нидерландов в Италию может задержаться.

На Гран-при Нидерландов выяснилось, что техника не может покинуть пределы страны, пока американская команда не вернет часть спонсорских средств «Уралкалию» – бывшему титульному партнеру, контракт с которым был разорван в начале 2022 года.

Предполагается, что спонсорская выплата составила 13 миллионов долларов, из которых «Хаас» по решению швейцарского арбитражного суда должен вернуть 9.

Гоночный коллектив заявил, что пятницу вечером перевел средства – как считается, через Ближний Восток, чтобы не нарушать санкционные правила по взаимодействию с российскими компаниями.

Сегодня, 25 августа, «Уралкалий» заявил, что не получил выплату. Фирма не ожидала уведомлений о внесении средств в выходные.

Кроме того, «Уралкалий» по-прежнему ждет от «Хааса» план по доставке одной из гоночных машин, которая также причиталась фирме по контракту.

Болиды и оборудование «Хааса» до выплаты «Уралкалию» не выпустят из Нидерландов

«Хаас» вернул «Уралкалию» спонсорские средства и выступит на Гран-при Италии (Адам Купер)

9 комментариев
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Понятное дело. По реквизитам же отправляли. Ещё и в пятницу вечером. А надо было через сбп на карту Мазепина отправлять. Мгновенно бы пришли бабки.
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Ну во-первых, не 9 млн. Это только основная сумма.
Также должны выплатить проценты за полтора года, компенсировать судебные издержки и часть заплаты Никиты со всем издержками. То есть жто будет около 10,5 примерно.
И отправить машину, которой скорее всего не существует в природе, и её придётся строить заново.

На ГП неожиданно прилетел сам Джин Хаас, и в трансляции у него был очень грустный вид.
А во-вторых, напечатанная платежка совсем не означает проводку средств.
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А в утреннем дайджесте новостей, уже раструбили, что Уралкалий получил выплаты. А оно вон как оказывается. Кто-то слишком много болтает.
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Ответ Марат Кагин
Деньги отправили, но они не пришли ещё
Я к тому, что в утреннем дайджесте написано, что Хаас может выступить в Италии. Хотя мы же понимаем, что разница, между отправили и получили, большая.
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я вчера написал --- Уралкалий должен сообщить, вернули-ли?, для прессы можно наболтать все что угодно.
https://www.sports.ru/automoto/1116335119-xaas-vernul-uralkaliyu-sponsorskie-sredstva-i-vystupit-na-gran-pri-ita.html
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Видимо платили через Toncoin
Ну все, нарушили санкции, пропали денежки и Дуров.
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На безопасный счет перевели через курьера?
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Ответ Вадим flanec
А в утреннем дайджесте новостей, уже раструбили, что Уралкалий получил выплаты. А оно вон как оказывается. Кто-то слишком много болтает.
Деньги отправили, но они не пришли ещё
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Ответ Марат Кагин
Деньги отправили, но они не пришли ещё
и не придут, банковские дни это только будни, в лучшем случае в понедельник всё поступит
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