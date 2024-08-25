«Уралкалий» пока не получил $9 млн спонсорских средств от «Хааса»
Отправка болидов и оборудования «Хааса» из Нидерландов в Италию может задержаться.
На Гран-при Нидерландов выяснилось, что техника не может покинуть пределы страны, пока американская команда не вернет часть спонсорских средств «Уралкалию» – бывшему титульному партнеру, контракт с которым был разорван в начале 2022 года.
Предполагается, что спонсорская выплата составила 13 миллионов долларов, из которых «Хаас» по решению швейцарского арбитражного суда должен вернуть 9.
Гоночный коллектив заявил, что пятницу вечером перевел средства – как считается, через Ближний Восток, чтобы не нарушать санкционные правила по взаимодействию с российскими компаниями.
Сегодня, 25 августа, «Уралкалий» заявил, что не получил выплату. Фирма не ожидала уведомлений о внесении средств в выходные.
Кроме того, «Уралкалий» по-прежнему ждет от «Хааса» план по доставке одной из гоночных машин, которая также причиталась фирме по контракту.
Болиды и оборудование «Хааса» до выплаты «Уралкалию» не выпустят из Нидерландов
«Хаас» вернул «Уралкалию» спонсорские средства и выступит на Гран-при Италии (Адам Купер)
Также должны выплатить проценты за полтора года, компенсировать судебные издержки и часть заплаты Никиты со всем издержками. То есть жто будет около 10,5 примерно.
И отправить машину, которой скорее всего не существует в природе, и её придётся строить заново.
На ГП неожиданно прилетел сам Джин Хаас, и в трансляции у него был очень грустный вид.
А во-вторых, напечатанная платежка совсем не означает проводку средств.
https://www.sports.ru/automoto/1116335119-xaas-vernul-uralkaliyu-sponsorskie-sredstva-i-vystupit-na-gran-pri-ita.html
Ну все, нарушили санкции, пропали денежки и Дуров.