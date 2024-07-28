Льюис Хэмилтон признан гонщиком дня по итогам Гран-при Бельгии

Теги Гран-при Бельгии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон – гонщик дня на Гран-при Бельгии.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

На этапе в Спа Хэмилтон претендовал на победу, но в конце заезда все-таки не сумел обогнать своего напарника Джорджа Расселла и закончил заезд вторым.

Гран-при Бельгии-2024. Расселл выиграл гонку с отрывом в 0,5 секунды от Хэмилтона, Пиастри – 3-й, Ферстаппен – 5-й

42 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жора превозмог. Реально превозмог.
+44
-2
+42
Не, только Жора. Сам себе стратег. Молодец. Реальный гонщик дня.
+36
-4
+32
Мерсы переиграли и уничтожили всех
+22
-2
+20
Жоре надо давать
фантастическая стратегия
+19
-3
+16
вот в этом и проблема голосования за гонщика дня, что его заранее открывают, и многие наверное проголосовали, ожидая, что Льюис легко съест Рассела
+15
-1
+14
Мерсы отличную гонку выдали.
+9
0
+9
Ответ Magnus Spellbane
Комментарий скрыт
Как же Льюис обломал всех хейтеров, обьехав все Фуры, Маки и Редбулы.
+14
-6
+8
Льюшка боролся до самого конца, было очень красиво! А у Рассела тактика какая-то нереальная была, они сегодня оба гонщика дня заслужили)
+8
0
+8
Ответ Forever_first
Джордж был хорош сегодня, а Льюис скорее неудачник гонки)
Неудачник скорее Перес. Стартовать вторым, чтобы оказаться на 8 месте
+7
0
+7
Ответ Scorpio
осуждаю то есть андердог на убитых шинах, в более плохой позиции со старта, предлагает страту и исполняет ее, в конце отбиваясь от Люсьена, это не гонщик дня.. нормально хэмоглоры там голосуют
Неужели непонятно, что голосование задолго до финиша начинается? Хэмилтон отлично стартовал, деклассировал Переса, обогнал Леклера, полностью контролировал гонку. Но обгонять здесь было очень сложно, почти все просто застревали даже без открытого крыла у преследуемого, плюс весь отыгрыш на круге относительно Расселла у Хэмилтона был на необгонных секторах.
+7
-1
+6
Интересно, почему не дали переговоров Хэма и Оскара на финише. Обычно всю тройку транслируют
+4
0
+4
Жора лучший пилот и стратег гонки)
+5
-2
+3
В Мерсе конечно начудили, поехав следом за Леклером, тем более тому провели плохой пит стоп и у Льюиса была возможность еще минимум два круга оставаться на трассе, хорошо для мерсов что и Пиастри провел плохой пит стоп, иначе бы оба мерса оказались бы под его ударом
+3
0
+3
Льюис провёл отличную гонку, обошёл в борьбе Ред Булл и Феррари, и догонял напарника стремительно, поэтому болельщики за него и проголосовали. Джордж был незаметен в основном, да и непонятно было до самого финиша, удержит лидерство или нет, поэтому не сумел набрать голоса, банально не успели проголосовать. Безусловно он - герой этой гонки! Всё как по нотам. Стратег! В итоге проигрыш в квале пошёл ему даже на пользу. Никто его не брал в расчёт при планировании своих стратегий, поэтому и не караулил, да и ему нечего было терять, мог позволить себе риск в отличие от лидеров, которые сегодня были очень близки между собой по темпу и смотрели друг на друга, выпустив его из вида. Был бы он в топ-3 по ходу заезда, могло бы и не сработать.
+3
-1
+2
Рассел с 6 места выиграл с 1 питом. Ответ очевиден.
+3
-1
+2
Бред, конечно. Однозначно Расселл.
+5
-3
+2
В Мерсе конечно начудили, поехав следом за Леклером, тем более тому провели плохой пит стоп и у Льюиса была возможность еще минимум два круга оставаться на трассе, хорошо для мерсов что и Пиастри провел плохой пит стоп, иначе бы оба мерса оказались бы под его ударом
+1
0
+1
До свидания вообще. Жора Рассел гонщик дня, недели и месяца
+4
-3
+1
хэм сегодня хорош был, чисто по пилотажу гонщик дня на мой взгляд, но рассел переиграл тактически.
+1
0
+1
разве за то, что у него отлетело что то под ногой
+2
-1
+1
А как же Норрис?
0
0
0
Это смех. Рассел и только Рассел.
+2
-2
0
Чушь какая. Перец - реально гонщик, который творит чудо. Без стеба - Жора великолепен и и Мерс в целом
0
0
0
Люди, скорее всего, голосовали под конец гонки, когда Льюис сокращал и все были уверены, что обойдёт Рассела и заберёт победу. Но, Хэм жестко бороться не стал.
Мерсы все молодцы сегодня, образцовая гонка для команды в целом.
0
0
0
Жора явно круче. Самовоз всех времен возвращается))
0
0
0
Жорж снова показал себя монстром в плане работы с шинами 💪
0
0
0
Кринж, лучше б Ландо признали
0
0
0
Ответ dw4xbhdgb8
Хэм сделал все для победы, идеальная езда. Звание лучшего сегодня заслуженно
Рассел обгонял на этой трассе тех у кого шины были как у него возрастом, а Льюис... это тем кто любил визжать про Абу Даби 2010 где никто не обгонял, а тут...
0
0
0
Ответ Денис Черемисин_1116191688
Мерсы отличную гонку выдали.
Но по лицу Тото и не скажешь…
0
0
0
осуждаю
то есть андердог на убитых шинах, в более плохой позиции со старта, предлагает страту и исполняет ее, в конце отбиваясь от Люсьена, это не гонщик дня..
нормально хэмоглоры там голосуют
+6
-6
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий