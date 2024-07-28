Льюис Хэмилтон признан гонщиком дня по итогам Гран-при Бельгии

Хэмилтон – гонщик дня на Гран-при Бельгии.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

На этапе в Спа Хэмилтон претендовал на победу, но в конце заезда все-таки не сумел обогнать своего напарника Джорджа Расселла и закончил заезд вторым.

Гран-при Бельгии-2024. Расселл выиграл гонку с отрывом в 0,5 секунды от Хэмилтона, Пиастри – 3-й, Ферстаппен – 5-й