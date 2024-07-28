Льюис Хэмилтон признан гонщиком дня по итогам Гран-при Бельгии
Хэмилтон – гонщик дня на Гран-при Бельгии.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
На этапе в Спа Хэмилтон претендовал на победу, но в конце заезда все-таки не сумел обогнать своего напарника Джорджа Расселла и закончил заезд вторым.
Гран-при Бельгии-2024. Расселл выиграл гонку с отрывом в 0,5 секунды от Хэмилтона, Пиастри – 3-й, Ферстаппен – 5-й
фантастическая стратегия
Мерсы все молодцы сегодня, образцовая гонка для команды в целом.
то есть андердог на убитых шинах, в более плохой позиции со старта, предлагает страту и исполняет ее, в конце отбиваясь от Люсьена, это не гонщик дня..
нормально хэмоглоры там голосуют