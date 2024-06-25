«Хаас» объявит о контракте с Бермэном на 2025-й перед Гран-при Великобритании (RN365)

«Хаас» подтвердит одного из пилотов на следующий сезон в ближайшие дни.

Юниор «Феррари» , выступающий в «Формуле-2» за «Прему», в 2025 году присоединится к « » в «Формуле-1».

По информации RacingNews365, объявление состоится на следующей неделе, перед .

Бермэн принял участие в в этом году вместо пилота « » Карлоса Сайнса и занял седьмое место. Кроме того, британец провел две практики за «Хаас».

Бермэн располагается на 17-й позиции в «Ф-2».

Ранее Daily Mail сообщал о предполагаемой зарплате Оливера в «Ф-1».

Бермэн подписал контракт с «Хаасом» и заработает менее $380 000 в 2025-м (Daily Mail)

Составы команд «Формулы-1» на сезон-2025: известны 11 гонщиков из 20