«Хаас» объявит о контракте с Бермэном на 2025-й перед Гран-при Великобритании (RN365)
«Хаас» подтвердит одного из пилотов на следующий сезон в ближайшие дни.
Юниор «Феррари» Оливер Бермэн, выступающий в «Формуле-2» за «Прему», в 2025 году присоединится к «Хаасу» в «Формуле-1».
По информации RacingNews365, объявление состоится на следующей неделе, перед Гран-при Великобритании.
Бермэн принял участие в Гран-при Саудовской Аравии в этом году вместо пилота «Феррари» Карлоса Сайнса и занял седьмое место. Кроме того, британец провел две практики за «Хаас».
Бермэн располагается на 17-й позиции в «Ф-2».
Ранее Daily Mail сообщал о предполагаемой зарплате Оливера в «Ф-1».
Бермэн подписал контракт с «Хаасом» и заработает менее $380 000 в 2025-м (Daily Mail)
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