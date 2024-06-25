«Хаас» объявит о контракте с Бермэном на 2025-й перед Гран-при Великобритании (RN365)

Теги возможные переходы Гран-при Великобритании Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Формула-2 Према Хаас Гран-при Саудовской Аравии Оливер Бермэн Авто

«Хаас» подтвердит одного из пилотов на следующий сезон в ближайшие дни.

Юниор «Феррари» Оливер Бермэн, выступающий в «Формуле-2» за «Прему», в 2025 году присоединится к «Хаасу» в «Формуле-1».

По информации RacingNews365, объявление состоится на следующей неделе, перед Гран-при Великобритании.

Бермэн принял участие в Гран-при Саудовской Аравии в этом году вместо пилота «Феррари» Карлоса Сайнса и занял седьмое место. Кроме того, британец провел две практики за «Хаас».

Бермэн располагается на 17-й позиции в «Ф-2».

Ранее Daily Mail сообщал о предполагаемой зарплате Оливера в «Ф-1».

Бермэн подписал контракт с «Хаасом» и заработает менее $380 000 в 2025-м (Daily Mail)

Составы команд «Формулы-1» на сезон-2025: известны 11 гонщиков из 20

11 комментариев
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Ответ rzqhbbqd4c
Человек проваливает второй сезон в формуле-2, а его сажают в формулу-1, мрак
А из-за чего проваливает? Из-за того, что Джидду пропустил, где взял поул или когда в Имоле у него машина заглохла, будучи лидером гонки?
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Ответ Фанат спорта01
Зачем вообще нужна формула 2?
Для обкатки молодежи
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Человек проваливает второй сезон в формуле-2, а его сажают в формулу-1, мрак
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Пуршер и Вести грустят в сторонке
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Ответ rzqhbbqd4c
Человек проваливает второй сезон в формуле-2, а его сажают в формулу-1, мрак
Главное, чтобы хорошо ехал в формуле 1. Всё остальное для команд не имеет значения
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Безумие. Новые лица, это, конечно, хорошо, но когда тащат по проекции, а не по результатам - это расстраивает.
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Дай волю местным комментаторам, они бы взяли какого-нибудь перезрелого гонщика, который на третий сезон в ф2 научился стабильно набирать очки и в этом его основной талант. При этом если такого берут и он в итоге едет как и должен, они же смеются над командами.
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Ответ Листок яблони
Все правильно, но если остальное не имеет значения, то почему тогда не выбрать любого наугад?
Так они же ездят тесты в формуле 1. У команд формулы 1 думаю в разы больше данных о пилотах по сравнению с тем, что получают журналисты и рядовые болельщики. Плюс не стоит забывать о финансовой составляющей, когда речь идёт о маленьких командах вроде Хаас. У Феррари есть рычаги, чтобы продвинуть гонщика в котором они уверены
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Ответ Фанат спорта01
Зачем вообще нужна формула 2?
А есть ещё Формула-3, я уж не говорю про Фреку и прочее...
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