Полиция не нашла преступления в связи с письмом о саботаже Хэмилтона со стороны «Мерседеса»

Теги Гран-при Испании Льюис Хэмилтон Стефано Доменикали Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Джордж Расселл Авто

Полиция отреагировала на сообщение о саботаже Хэмилтона.

В полиции заявили, что не нашли состава преступления в связи с электронным письмом, которое получили босс «Мерседеса» Тото Вольфф, руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали, а также другие действующие лица чемпионата и журналисты.

В анонимном сообщении, отправленном якобы от имени сотрудника «Мерседеса», утверждалось, что команда саботирует Льюиса Хэмилтона, не предоставляя ему равных условий с напарником Джорджем Расселлом. Позже источник Daily Mail заявил, что это во многом соответствует действительности.

«Мерседес» обратился в полицию из-за получения письма. После этого Хэмилтон завоевал подиум на Гран-при Испании, а Вольфф назвал «безмозглыми» сторонников теорий заговора.

«Состава преступления не было обнаружено. Тем не менее, были даны указания по поводу дальнейших электронных писем, которые может получить команда», – заявила пресс-секретарь полиции Нортгемптоншира новостному агенству PA.

Предполагается, что «Мерседес» попросили сообщать о подобных письмах, если они продолжатся.

«Мерседес» «систематически саботирует» Хэмилтона (Daily Mail)

Тото Вольфф: «Я не испытываю никакого уважения к любителям теорий заговоров, потому что они безмозглые»

5 комментариев
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Ухаха! :)) Видимо только Тото Вольффу это изначально понятно не было, что там общественной опасности никакой. :) Полиция могла бы еще им в приложение к ответу красный бумбончик на нос выслать.
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И тут админресурс Тото?)
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Старые добрые скандалы, интриги, расследования...) Но чемп и так интересный, можно и без них)
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Это Люся написал, он же теперь не очень друг))) Тоты, а так хоть дали до подиума доехать))))
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Ответ Grigpar
Ухаха! :)) Видимо только Тото Вольффу это изначально понятно не было, что там общественной опасности никакой. :) Полиция могла бы еще им в приложение к ответу красный бумбончик на нос выслать.
Я думаю наоборот он больше всех в курсе происходящего, Расселовские питстопы в Барселоне намекают)
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