Полиция не нашла преступления в связи с письмом о саботаже Хэмилтона со стороны «Мерседеса»

Полиция отреагировала на сообщение о саботаже Хэмилтона.

В полиции заявили, что не нашли состава преступления в связи с электронным письмом, которое получили босс «Мерседеса» Тото Вольфф, руководитель «Формулы-1» , а также другие действующие лица чемпионата и журналисты.

В анонимном сообщении, отправленном якобы от имени сотрудника « », утверждалось, что команда саботирует , не предоставляя ему равных условий с напарником . Позже источник Daily Mail заявил, что это во многом соответствует действительности.

«Мерседес» обратился в полицию из-за получения письма. После этого Хэмилтон завоевал подиум на , а Вольфф назвал «безмозглыми» сторонников теорий заговора.

«Состава преступления не было обнаружено. Тем не менее, были даны указания по поводу дальнейших электронных писем, которые может получить команда», – заявила пресс-секретарь полиции Нортгемптоншира новостному агенству PA.

Предполагается, что «Мерседес» попросили сообщать о подобных письмах, если они продолжатся.

«Мерседес» «систематически саботирует» Хэмилтона (Daily Mail)

Тото Вольфф: «Я не испытываю никакого уважения к любителям теорий заговоров, потому что они безмозглые»