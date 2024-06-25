Полиция не нашла преступления в связи с письмом о саботаже Хэмилтона со стороны «Мерседеса»
Полиция отреагировала на сообщение о саботаже Хэмилтона.
В полиции заявили, что не нашли состава преступления в связи с электронным письмом, которое получили босс «Мерседеса» Тото Вольфф, руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали, а также другие действующие лица чемпионата и журналисты.
В анонимном сообщении, отправленном якобы от имени сотрудника «Мерседеса», утверждалось, что команда саботирует Льюиса Хэмилтона, не предоставляя ему равных условий с напарником Джорджем Расселлом. Позже источник Daily Mail заявил, что это во многом соответствует действительности.
«Мерседес» обратился в полицию из-за получения письма. После этого Хэмилтон завоевал подиум на Гран-при Испании, а Вольфф назвал «безмозглыми» сторонников теорий заговора.
«Состава преступления не было обнаружено. Тем не менее, были даны указания по поводу дальнейших электронных писем, которые может получить команда», – заявила пресс-секретарь полиции Нортгемптоншира новостному агенству PA.
Предполагается, что «Мерседес» попросили сообщать о подобных письмах, если они продолжатся.
«Мерседес» «систематически саботирует» Хэмилтона (Daily Mail)
Тото Вольфф: «Я не испытываю никакого уважения к любителям теорий заговоров, потому что они безмозглые»