Льюис Хэмилтон: «Завтра я постараюсь победить»
Хэмилтон рассказал о целях на гонку в Барселоне.
Пилот «Мерседеса» отметил, что постарается выиграть Гран-при Испании – несмотря на то, что по итогам квалификации он признал отставание от Макса Ферстаппена и Ландо Норриса.
«Команда отлично поработала. Управлять нашим болидом становится все приятнее и приятнее.
Мы не так уж далеки от лидеров. Отставание составило 0,3 секунды, но мне кажется, что в реальности отставание составляет где-то 0,15 секунды.
При этом Макс, как мне кажется, особенно хорош на длинной дистанции – мне кажется, что их машина по-прежнему быстрее нашей. И что Ландо тоже немного быстрее нас.
Тем не менее, завтра я постараюсь победить. Третье место – это отличная стартовая позиция. На тренировках наш темп на длинной дистанции выглядел не так плохо – надеюсь, так будет и завтра. В любом случае, я сохраняю оптимистичный настрой», – рассказал Хэмилтон.
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По крайней мере - как минимум от Тото, я точно не помню пустых слов и/или бахвальства какого.
Но, как длится уже много времени - Макс завтра снова победит.
Ландо (с очень недавних пор, только!) - шанс победить заметно меньше (чем у Макса!).
АМГ - посмотрим. Пока я оцениваю их (любого!) их шансы призрачными.
(Это - лично моя оценка!!)