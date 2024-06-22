Льюис Хэмилтон: «Завтра я постараюсь победить»

Хэмилтон рассказал о целях на гонку в Барселоне.

Пилот « » отметил, что постарается выиграть – несмотря на то, что по итогам квалификации он признал отставание от Макса Ферстаппена и Ландо Норриса.

«Команда отлично поработала. Управлять нашим болидом становится все приятнее и приятнее.

Мы не так уж далеки от лидеров. Отставание составило 0,3 секунды, но мне кажется, что в реальности отставание составляет где-то 0,15 секунды.

При этом Макс, как мне кажется, особенно хорош на длинной дистанции – мне кажется, что их машина по-прежнему быстрее нашей. И что Ландо тоже немного быстрее нас.

Тем не менее, завтра я постараюсь победить. Третье место – это отличная стартовая позиция. На тренировках наш темп на длинной дистанции выглядел не так плохо – надеюсь, так будет и завтра. В любом случае, я сохраняю оптимистичный настрой», – рассказал .

Квала «Ф-1» в Барселоне. Норрис вырвал поул у Ферстаппена – отрыв меньше 0,1 секунды