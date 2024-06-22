Льюис Хэмилтон: «Завтра я постараюсь победить»

Теги Гран-при Испании Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон рассказал о целях на гонку в Барселоне.

Пилот «Мерседеса» отметил, что постарается выиграть Гран-при Испании – несмотря на то, что по итогам квалификации он признал отставание от Макса Ферстаппена и Ландо Норриса.

«Команда отлично поработала. Управлять нашим болидом становится все приятнее и приятнее.

Мы не так уж далеки от лидеров. Отставание составило 0,3 секунды, но мне кажется, что в реальности отставание составляет где-то 0,15 секунды.

При этом Макс, как мне кажется, особенно хорош на длинной дистанции – мне кажется, что их машина по-прежнему быстрее нашей. И что Ландо тоже немного быстрее нас.

Тем не менее, завтра я постараюсь победить. Третье место – это отличная стартовая позиция. На тренировках наш темп на длинной дистанции выглядел не так плохо – надеюсь, так будет и завтра. В любом случае, я сохраняю оптимистичный настрой», – рассказал Хэмилтон.

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7 комментариев
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После таких слов Лука обязан смотреть гонку от и до
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Удивительно уверенная риторика от всех в Мерсе, раньше такого не было. Значит, реально что-то серьезное нашли и исправили, не на одну гонку.
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Ответ hypnotoad94
Удивительно уверенная риторика от всех в Мерсе, раньше такого не было. Значит, реально что-то серьезное нашли и исправили, не на одну гонку.
Хочется надеяться!
По крайней мере - как минимум от Тото, я точно не помню пустых слов и/или бахвальства какого.
Но, как длится уже много времени - Макс завтра снова победит.
Ландо (с очень недавних пор, только!) - шанс победить заметно меньше (чем у Макса!).
АМГ - посмотрим. Пока я оцениваю их (любого!) их шансы призрачными.
(Это - лично моя оценка!!)
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Ответ Mittermeyer
ПХАХАХАХА Победитель нашелся, ему бы Феррари и Пиастри не пустить, а он о победах мечтает Из первых 7 пилотов меньше всего шансов победить у Льюиса Хэмилтона.
Там еще Перес с 11 будет прорываться
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Ответ Mittermeyer
ПХАХАХАХА Победитель нашелся, ему бы Феррари и Пиастри не пустить, а он о победах мечтает Из первых 7 пилотов меньше всего шансов победить у Льюиса Хэмилтона.
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