Дэвид Крофт: «История о саботаже Хэмилтона не сходится. Покажите данные»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Дэвид Крофт Авто

Крофт сомневается в фаворитизме в «Мерседесе».

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт отреагировал на историю о том, что «Мерседес» предположительно предоставляет Льюису Хэмилтону худшие условия из-за его предстоящего перехода в «Феррари» в сравнении с напарником Джорджем Расселлом.

Об этом сообщил автор анонимного письма, разосланного людям из «Формулы-1», а затем подтвердил источник Daily Mail.

«Не говорю, что права одна или другая сторона в данном споре, но покажите мне данные.

Если команда задвигает одного из пилотов, данные это докажут. Если кто-то, выдающий себя за члена команды «Мерседеса», считает, что есть данные, то покажите их.

В данный момент я не понимаю, почему «Мерседес» захотел бы притеснять гонщика, пусть даже он перейдет в «Феррари» в конце сезона.

Пока Льюис остается пилотом «Мерседеса», он зарабатывает очки в Кубке конструкторов, которые в конце года претворяются в призовые. Каждый балл имеет значение, каждая позиция имеет значение.

«Мерседесу» незачем задвигать гонщика. На мой взгляд, в этом аспекте история не сходится», – заявил Дэвид.

«Мерседес» «систематически саботирует» Хэмилтона (Daily Mail)

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2 комментария
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Там какой-то местный фанатик без доказательств просто так это вкинул, могли бы что-нибудь поинтереснее рассказать
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