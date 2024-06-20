Джеймс Эллисон: «Неверно, что Хэмилтон систематически в невыгодном положении в квалификациях. Болиды «Мерседеса» идентичны»

Эллисон прокомментировал превосходство Расселла над Хэмилтоном в квалификациях.

Технический директор « » Джеймс Эллисон высказался о причинах неудачных квалификаций в 2024 году.

Семикратный чемпион «Формулы-1» лишь однажды опередил в субботу, а в более молодой британец принес команде первую в сезоне поул-позицию.

«Глядя на статистику – 8:1 или 7:1 в тот момент, было бы разумно предположить, что при сохранении тренда [Хэмилтон] вряд ли часто будет на поуле. В подобном можно усмотреть вещи, которых на самом деле нет, вроде того, что он систематически в невыгодном положении в квалификациях – это неверно, и это несправедливо.

Насколько мы можем это обеспечить, болиды идентичны. Работа с мотором та же самая. Если машины различаются по настройкам, то из-за выбора инженерной команды на той или иной стороне боксов.

Но пилоты могут выбрать идентичные настройки, если пожелают. В единственном случае в нынешнем сезоне – в – у гонщиков были разные передние крылья, потому что у нас была лишь одна такая деталь. Мы поговорили с Льюисом, и он сказал: «Нет, пусть Джордж ее использует», – заявил Эллисон в подкасте Beyond the Grid.

Специалист сообщил, что из-за особенностей болида результаты квалификаций не всегда показательны, но подчеркнул, что Расселл лучше проводит быстрые круги:

«Я бы не предсказал счет 8:1. И, думаю, на протяжении значительной части сезона с машиной было справиться тяжело. На последних двух или трех этапах болид стал гораздо, гораздо лучше, и суждения о том, кто оказывается или не оказывается впереди, обрели какой-то смысл – сейчас машина в меньшей степени является генератором случайных чисел.

Льюис не просто так стал лучшим квалифаером в истории «Ф-1», потому что я считаю его лучшим пилотом в истории. Но в этом году ему чего-то не хватает, и разрывы маленькие.

Я делился предположениями в сообщении, которое вчера отправил на базу, что текущее сочетание болида и шин – не только наше, по всему пит-лейну – не любит спешки. Ты чуть ли не устанавливаешь лучший круг, когда не стараешься.

Мы каждый уик-энд видим, что кто-то показывает время в практике или квалификации, и ты думаешь: «Как это получилось?» А затем пилот не может повторить, время в каком-то смысле растворяется в тумане.

Полагаю, в квалификациях, когда все напряжены и стараются извлечь максимум, довольно тяжело провести такой, можно сказать, расслабленный круг и выжать из болида все.

[Расселл] очень и очень стабильно доводит машину до лучшей формы в квалификациях – в этом он очень хорош. Думаю, в гонках борьба куда более равная, и темп Льюиса много раз в нынешнем сезоне был очень сильным в сравнении со скоростью Джорджа. Но в квалификациях Джордж, безусловно, проявил себя лучше».

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