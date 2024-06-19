Карлос Сайнс: «Семикратный чемпион «Ф-1» захотел перейти в «Феррари». Такому ты ничего не можешь противопоставить»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Авто

Сайнс высказался о потере места в «Феррари».

Испанец отметил, что был расстроен, когда в начале года ему сообщили о том, что сезон-2024 станет для него последним в составе Скудерии. Поскольку его место в следующем году займет Льюис Хэмилтон.

При этом Сайнс признал, что понимает мотивы «Феррари».

«Очевидно, что я не очень хорошо это воспринял. Никому не понравится ситуация, в которой тебе говорят, что не хотят продолжать сотрудничество. Никому не понравится, когда тебя увольняют. От меня избавились в феврале – и очевидно, что ощущения у меня были не самые лучшие.

Я очень хорошо начал сезон, начал его с побед. Но да, просто в паддоке был семикратный чемпион «Формулы-1» по имени Льюис Хэмилтон, который захотел перейти в «Феррари». И в «Феррари» решили освободить для него место [за счет Сайнса]. Ну, такому ты ничего не можешь противопоставить.

Как бы то ни было, я стараюсь философски относиться ко всему этому – стараюсь наилучшим образом принять случившееся. Я также смотрю на это как на новую возможность в будущем. У меня будут появляться и другие возможности, новые шансы. Я по-прежнему хочу стать чемпионом «Ф-1», по-прежнему хочу выигрывать гонки – и буду к этому стремиться», – рассказал Сайнс.

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8 комментариев
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Ситуация не про спорт, в скорости и результатах Льюис уже проигрывает Расселу, да и Карлосу, думаю, проиграет. У Феррари есть для результатов Леклер, Льюис будет для маркетинга и пиара бренда.
+23
-8
+15
Ответ avku
Ситуация не про спорт, в скорости и результатах Льюис уже проигрывает Расселу, да и Карлосу, думаю, проиграет. У Феррари есть для результатов Леклер, Льюис будет для маркетинга и пиара бренда.
Думаю с должной мотивацией Хэм по прежнему быстрее Рассела и Сайнса
+18
-10
+8
Увы, Карлос.
Но надо двигаться дальше.
Если жизнь дает тебе лимоны - делай лимонад.
В полупозиции оставаться тоже смысла нет.
Ситуация предельно ясная
+7
-1
+6
Хитрый Карлос. :) Типа, LH захотел, а Вассер не мог сопротивляться.
Так повеселее будет, чем говорить, что Феррари захотели Льюиса, и как только он согласился, поставили Карлоса перед фактом.
+9
-5
+4
Ответ <Inter>
Думаю с должной мотивацией Хэм по прежнему быстрее Рассела и Сайнса
А что такое "должная мотивация"? По мне, гонщик, которого обгоняют, уже замотивирован. А у Хэма достаточно самолюбия для того, чтобы хотеть вернуть должок.
+4
-2
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Ответ _Nibelungen_
В прошлом году Гамильтон финишировал 3 в ЛЗ. В этом году он просто дорабатывает контракт, мотивации ехать на ведре нет. А я не удивлюсь, если копченный уделает Леклерка.
Долго Леклер после "копченного уделывателя" будет свой причиндал от слюней отмывать.
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Ответ avku
Ситуация не про спорт, в скорости и результатах Льюис уже проигрывает Расселу, да и Карлосу, думаю, проиграет. У Феррари есть для результатов Леклер, Льюис будет для маркетинга и пиара бренда.
Ничего выдающегося ЛХ не покажет.Лидером будет Леклер,а БЛМщик будет как Джонатан Рей щяс в Ямахе - посредственностью типа Перес в РБ для галочки
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