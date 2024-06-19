Карлос Сайнс: «Семикратный чемпион «Ф-1» захотел перейти в «Феррари». Такому ты ничего не можешь противопоставить»
Сайнс высказался о потере места в «Феррари».
Испанец отметил, что был расстроен, когда в начале года ему сообщили о том, что сезон-2024 станет для него последним в составе Скудерии. Поскольку его место в следующем году займет Льюис Хэмилтон.
При этом Сайнс признал, что понимает мотивы «Феррари».
«Очевидно, что я не очень хорошо это воспринял. Никому не понравится ситуация, в которой тебе говорят, что не хотят продолжать сотрудничество. Никому не понравится, когда тебя увольняют. От меня избавились в феврале – и очевидно, что ощущения у меня были не самые лучшие.
Я очень хорошо начал сезон, начал его с побед. Но да, просто в паддоке был семикратный чемпион «Формулы-1» по имени Льюис Хэмилтон, который захотел перейти в «Феррари». И в «Феррари» решили освободить для него место [за счет Сайнса]. Ну, такому ты ничего не можешь противопоставить.
Как бы то ни было, я стараюсь философски относиться ко всему этому – стараюсь наилучшим образом принять случившееся. Я также смотрю на это как на новую возможность в будущем. У меня будут появляться и другие возможности, новые шансы. Я по-прежнему хочу стать чемпионом «Ф-1», по-прежнему хочу выигрывать гонки – и буду к этому стремиться», – рассказал Сайнс.
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Но надо двигаться дальше.
Если жизнь дает тебе лимоны - делай лимонад.
В полупозиции оставаться тоже смысла нет.
Ситуация предельно ясная
Так повеселее будет, чем говорить, что Феррари захотели Льюиса, и как только он согласился, поставили Карлоса перед фактом.