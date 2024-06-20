Стефано Доменикали о правилах «Ф-1»: «Никто не понимает систему штрафов, Гран-при Монако без пит-стопов не должен повториться»

Доменикали порассуждал о проблемах с правилами в «Формуле-1».

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали предложил внести ясность в спортивный регламент, а также высказался о , который в этом сезоне прошел фактически без пит-стопов из-за красных флагов.

«Правила в целом слишком сложные, это касается и спортивного регламента. Никто не понимает систему штрафов. Упрощение правил – задача, которую Комиссия «Ф-1» поставила перед собой и собирается внести предложения.

Правила слишком сложные даже для команд. Можете представить, что это означает для болельщиков? Учитывая мою должность, я обязан смотреть на наш спорт глазами зрителей. Они наши клиенты – я помню это со своей предыдущей работы в « ». Если слишком углубляться в детали, можно быстро упустить общую картину. Также нужно задать себе вопрос: как поступить, если случится то или иное событие?

Взять Монте-Карло, к примеру. Мы знаем, чего ожидать. Трасса такая, какая есть, наши машины такие, какие есть, и обгонять практически невозможно. Но, если проводятся пит-стопы, что-то происходит. В этом году были красные флаги на первом круге, и все автоматически провели пит-стопы.

Подобное не должно повторяться. Мы должны предвосхищать такие сценарии лучше и учитывать их в правилах», – отметил Стефано.

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