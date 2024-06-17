Кристиан Хорнер о регламенте-2026: «Важнее всего свобода, чтобы болиды не выглядели одинаково»

Теги ФИА Кристиан Хорнер Ред Булл Николас Томбасис Формула-1 Колин Чепмен регламент Авто

Хорнер рассказал о ключевом требовании к новому техническому регламенту «Ф-1».

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер порассуждал о том, как достичь нужного баланса при разработке правил «Формулы-1» на сезон-2026.

«Это сложный вопрос, не так ли? Как говорил Колин Чепмен, покажи мне правила, и я решу, буду участвовать или нет.

Думаю, ситуация одинаковая для вех, и предстоят компромиссы. На мой взгляд, важнее всего, чтобы было достаточно свободы. Тогда болиды будут отличаться и не станут выглядеть одинаково», – произнес Хорнер.

Кристиан также поделился мыслями о значимости регламентов по шасси и моторам:

«Есть потолок расходов, есть креативность инженеров, чтобы это не стало «формулой», завязанной на батарее и топливе, чтобы роль играли как шасси, так и моторы. Если у тебя нет лучшей силовой установки, то, может, в какой-то степени ты компенсируешь это шасси, и наоборот.

Важно найти баланс, и, полагаю, [директор ФИА по «формульным» сериям Николас] Томбасис хорошо это понимает. Надеюсь, дополнения будут разумными».

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