Макс Ферстаппен: «Массу болидов «Ф-1» надо снизить на 100-150 кг. Сейчас это невозможно»

Теги Ред Булл Формула-1 регламент Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен посчитал невозможным кардинальное изменение массы болидов.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос об идеальной массе машин «Формулы-1».

«Надо [сбросить] как минимум 100-150 кг. Сейчас, учитывая все факторы, это, конечно, невозможно. Но это связано в том числе с двигателем, верно? С мотором и батареей. Она очень тяжелая и длинная, широкая.

В данный момент это выдача желаемого за действительно, но, безусловно, мы в таком нуждаемся. Наверное, с более проворной машиной гоняться будет веселее.

Безопасность сильно увеличивает массу, и это, конечно, хорошо, но, уверен, можно делать что-то иначе. Все зависит от регламента», – заявил трехкратный чемпион мира.

Нидерландец также поделился мыслями о том, что в 2026-м болиды должны стать на 30 кг легче:

«Будет очень тяжело, но посмотрим. Даже теперь у некоторых команд есть лишний вес, не так ли? И снизить на 30 кг… Да, размеры немного изменятся, но не уверен, что 30 кг – идеальный сценарий».

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