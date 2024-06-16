Макс Ферстаппен: «Не знаю причины, но в этом году «Ред Булл» приходится сложнее»

Ферстаппен высказался о трудностях « » в нынешнем сезоне.

Действующий чемпион «Ф-1» признал, что в этом году команде «Ред Булл» приходится заметно сложнее, чем в прошлом сезоне, когда команда выиграла 21 из 22 гонок. В то время как в нынешнем чемпионате из 9 прошедших гонок Ферстаппен выиграл 6.

«Думаю, мы все так же сосредоточены, как и прежде, и мы очень многие вещи делаем правильно. Тем не менее, по каким-то причинам нам не удается двигаться вперед столь же плавно, как в прошлом году – когда казалось, что для нас на подавляющем большинстве трасс все складывается очень хорошо. И никаких проблем с надежностью.

Не знаю, по какой именно причине, но в этом году нам приходится сложнее. При этом некоторые вещи довольно трудно объяснить.

Порой возникает ощущение, что ты будто попал в замкнутый круг – и тебе требуется какое-то время, чтобы из него все-таки выбраться.

Но да, разумеется, мы стараемся ничего не упускать из виду. И у нас, разумеется, есть вещи, с которыми мы могли бы справляться лучше. Так что да, мы все проанализируем и постараемся прибавить», – рассказал Ферстаппен.

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