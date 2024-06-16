Макс Ферстаппен: «Не знаю причины, но в этом году «Ред Булл» приходится сложнее»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен высказался о трудностях «Ред Булл» в нынешнем сезоне.

Действующий чемпион «Ф-1» признал, что в этом году команде «Ред Булл» приходится заметно сложнее, чем в прошлом сезоне, когда команда выиграла 21 из 22 гонок. В то время как в нынешнем чемпионате из 9 прошедших гонок Ферстаппен выиграл 6.

«Думаю, мы все так же сосредоточены, как и прежде, и мы очень многие вещи делаем правильно. Тем не менее, по каким-то причинам нам не удается двигаться вперед столь же плавно, как в прошлом году – когда казалось, что для нас на подавляющем большинстве трасс все складывается очень хорошо. И никаких проблем с надежностью.

Не знаю, по какой именно причине, но в этом году нам приходится сложнее. При этом некоторые вещи довольно трудно объяснить.

Порой возникает ощущение, что ты будто попал в замкнутый круг – и тебе требуется какое-то время, чтобы из него все-таки выбраться.

Но да, разумеется, мы стараемся ничего не упускать из виду. И у нас, разумеется, есть вещи, с которыми мы могли бы справляться лучше. Так что да, мы все проанализируем и постараемся прибавить», – рассказал Ферстаппен.

«Кого ни назову – раскритикуют!» И кого Ферстаппен выбрал в топ-5 лучших пилотов за всю историю «Ф-1»?

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Причина одна, уход Ньюи
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий