Хуан-Пабло Монтойя: «Ферстаппен не уйдет. Выбирая между «Ред Булл» и «Мерседесом», долго думать не приходится»

Теги Льюис Хэмилтон Хонда Ред Булл Нико Росберг Хуан-Пабло Монтойя Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Макс Ферстаппен Авто

Монтойя уверен, что Ферстаппен продолжит выступать за «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя проанализировал разговоры о потенциальном переходе Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в «Мерседес».

Кроме того, колумбиец высказался о доминировании Макса.

«То же самое было с Льюисом Хэмилтоном, который выигрывал каждую гонку, при этом все равно с конкурентоспособным напарником. «Мерседес» намеренно сделал выбор в пользу двух конкурентоспособных машин, а у «Ред Булл», очевидно, другая стратегия.

Могу представить, что на спортивном уровне это приносит спокойствие в команду, но болельщики, скорее всего, предпочтут подход «Мерседеса». По крайней мере тогда была борьба и драма на трассе между двумя «Мерседесами». Но это гораздо более трудный подход для успешного управления коллективом.

В «Мерседесе» не было первого и второго болида. Команде всегда удавалось показать силу обеих машин, и лучшее доказательство – Нико Росберг, который стал чемпионом мира. Кроме того, Валттери Боттас выиграл множество гонок.

И где команда сейчас? Может, пилоты разучились гоняться, а Макс внезапно научился? Конечно, это чушь, просто такова природа нашего спорта.

[Перехода Ферстаппена в «Мерседес»] не случится. Макс не уйдет. Я готов поставить деньги на то, что он будет вновь пилотировать «Ред Булл» в следующем году. Поверьте, гонщик никогда добровольно не покинет машину для побед.

Конечно, в 2026-м вступит в силу новый моторный регламент, и [у «Ред Булл»] будет Red Bull Powertrains вместо «Хонды», но шансы на то, что [Ферстаппен] получит лучшую технику где-то еще, а «Ред Булл» изберет абсолютно некорректный подход, очень малы.

Другими словами, я бы никуда не ушел на месте Макса. Если выбор в том, провести следующие два сезона в «Мерседесе» или в «Ред Булл», долго думать не приходится, так ведь? У «Мерседеса» хороший двигатель, но не болид», – заявил Монтойя.

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2 комментария
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Чётко по фактам и по полочкам разложил, не мямля как другие эксперды. Красава Монтойя 👍
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Второботтас конкурент? Это же ручная собачка. Средний пилот, участвовал в турнире двух машин. Были мерсы и все остальные. Росберг выиграл вопреки команде. Он был крепким пилотом, не топом, но смог вырвать титул у фаворита Хэмилтона. Что касается Льюиса, то он и Риккардо главные разочарования последних лет. Мало кто ожидал от них таких слабых выступлений. Гений Льюиса сразу закончился с самовозкой, миф о стабильности пропал, сейчас это плюшевый гонщик. Если не знать что это семикратный чемпион, первым делом задаешься вопросом что делает этот слабенький гонщик в команде мерседес?
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