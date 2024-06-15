Хуан-Пабло Монтойя: «Ферстаппен не уйдет. Выбирая между «Ред Булл» и «Мерседесом», долго думать не приходится»

Монтойя уверен, что Ферстаппен продолжит выступать за «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» проанализировал разговоры о потенциальном переходе из «Ред Булл» в «Мерседес».

Кроме того, колумбиец высказался о доминировании Макса.

«То же самое было с , который выигрывал каждую гонку, при этом все равно с конкурентоспособным напарником. «Мерседес» намеренно сделал выбор в пользу двух конкурентоспособных машин, а у «Ред Булл», очевидно, другая стратегия.

Могу представить, что на спортивном уровне это приносит спокойствие в команду, но болельщики, скорее всего, предпочтут подход «Мерседеса». По крайней мере тогда была борьба и драма на трассе между двумя «Мерседесами». Но это гораздо более трудный подход для успешного управления коллективом.

В «Мерседесе» не было первого и второго болида. Команде всегда удавалось показать силу обеих машин, и лучшее доказательство – , который стал чемпионом мира. Кроме того, выиграл множество гонок.

И где команда сейчас? Может, пилоты разучились гоняться, а Макс внезапно научился? Конечно, это чушь, просто такова природа нашего спорта.

[Перехода Ферстаппена в «Мерседес»] не случится. Макс не уйдет. Я готов поставить деньги на то, что он будет вновь пилотировать «Ред Булл» в следующем году. Поверьте, гонщик никогда добровольно не покинет машину для побед.

Конечно, в 2026-м вступит в силу новый моторный регламент, и [у «Ред Булл»] будет Red Bull Powertrains вместо «Хонды», но шансы на то, что [Ферстаппен] получит лучшую технику где-то еще, а «Ред Булл» изберет абсолютно некорректный подход, очень малы.

Другими словами, я бы никуда не ушел на месте Макса. Если выбор в том, провести следующие два сезона в «Мерседесе» или в «Ред Булл», долго думать не приходится, так ведь? У «Мерседеса» хороший двигатель, но не болид», – заявил Монтойя.

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