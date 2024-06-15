Гюнтер Штайнер: «Может, Ферстаппен сказал: «Хочу, чтобы Перес остался, иначе я уйду из «Ред Булл»

Штайнер высказался о причинах продления контракта между «Ред Булл» и Пересом.

Амбассадор Гран-при Майами и бывший руководитель « » поделился мыслями о том, что «Ред Булл» оставил напарником , несмотря на неудовлетворительные выступления.

Штайнер признал, что особенно странным оказался выбор времени для объявления – после провального .

«Я был удивлен так же, как и вы. Я подумал: «Что за…»

Мне нравится Серхио, я его уважаю, я несколько раз говорил с ним о переходе в «Хаас». Но у него большие проблемы.

Однако команда довольна. Может, Макс сказал: «Я хочу, чтобы Серхио остался, иначе я уйду». Никогда не знаешь, какие опции есть в контракте.

Существуют ли такие опции? О, да, разумеется. Если ты первый номер, то можешь решать, кто станет вторым, или принимать участие в выборе. Ты не можешь сказать: «Мой брат будет во второй машине», но у тебя есть право голоса.

Но у Серхио проблемы. Парень выигрывал гонки – нельзя сказать, что он не знает, что делает. Теперь же он не может выйти из первого сегмента, а потом попадает в аварию, когда едет на 17-м месте, сражаясь за 16-е. И ты такой: «Чувак, что ты творишь?» – отметил Гюнтер.

Штайнер не согласился с тем, что «Ред Булл», подписав Переса, целиком сосредоточился на завоевании личных титулов с Ферстаппеном и не придает значения Кубку конструкторов:

«Я считаю, [«Ред Булл»] хочет выиграть Кубок конструкторов, это всегда приоритет номер один для команды.

Единственное, чего мы не знаем, есть ли в контракте Серхио опции, позволяющие его убрать при отсутствии результатов».

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