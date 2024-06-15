24 часа Ле-Мана. 2 «Феррари» стали лидерами, экипаж Шварцмана поднялся на 5-е место, «Ламборгини» Квята – 14-я

Гиперкары «Феррари» вышли на первые два места на стартовых кругах «24 часов Ле-Мана».

«Феррари» №50 и №51, за рулем которых стартовали Никлас Нильсен и со второго ряда, возглавили заезд. « » №6 (Лоренс Ванторн) опустилась с первой строчки на третью. Существенного прогресса добилась клиентская « » №83 команды «АФ Корсе» под управлением (в экипаже с и Йе Йефеем), которая поднялась с 12-го на пятое место.

«Ламборгини» Эдоардо Мортары (в экипаже с Даниилом Квятом и Мирко Бортолоти) следует на 14-й строчке.

Гонщик «БМВ» №15 Марко Виттман дошел до контакта с барьерами, но продолжил заезд.

В категории LMP2 продолжает лидировать Луи Делетраз («Эй-Оу»), в LMGT3 – Фредерик Шандорфф («Инсепшт Рейсинг»).

Стартовала гонка «24 часа Ле-Мана»-2024. Квят, Шварцман и Шумахер сразятся в классе гиперкаров