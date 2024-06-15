Стартовала гонка «24 часа Ле-Мана»-2024. Квят, Шварцман и Шумахер сразятся в классе гиперкаров

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Во Франции стартовал легендарный марафон «24 часа Ле-Мана».

Гонка проводится в 92-й раз.

В категории гиперкаров первой стартовала «Порше» №6 (Кевин Эстре, Андре Лоттерер, Лоренсом Вантором), за которой расположились автомобиль «Кадиллака» №3 (Себастьян Бурдэ, Скотт Диксон, Ренгер ван дер Занде) и «Феррари» №51 (Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо, Антонио Джовинацци).

Экипаж «Кадиллака» №2 (Алекс Линн, Алекс Палоу, Эрл Бамбер), квалифицировавшийся вторым, начал заезд седьмым из-за штрафа, заводская «Феррари» №50 (Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен) стартовала четвертой, клиентская «Феррари» №83 команды «АФ Корсе» (Роберт Шварцман, Роберт Кубица, Йе Йефей) – 12-й, «Ламборгини» №63 (Даниил Квят, Мирко Бортолотти, Эдоардо Мортара) – 13-й.

В заезде также принимают участие и другие звезды автоспорта, в частности, Ромен Грожан («Ламборгини» №19), Мик Шумахер («Альпин» №36), Ник де Врис («Тойота» №7) в классе гиперкаров и Валентино Росси («Тим ВРТ» №46) в категории LMGT3.

Старт марафону дал экс-футболист сборной Франции, «Ювентуса» и «Реала» Зинедин Зидан.

В главном автомарафоне «Ле-Мане» – битвы во всех классах, наши в деле. Здесь все, что нужно знать!

24 часа Ле-Мана. «Порше» выиграла гиперпоул у двух «Кадиллаков», экипаж Шварцмана стартует 12-м, Квята – 13-м

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