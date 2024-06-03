Гюнтер Штайнер: «Не рассматривал бы Шумахера на месте «Альпин»

Штайнер считает, что «Альпин» не стоит приглашать Шумахера.

Бывший руководитель « » заявил, что не взял бы своего экс-подопечного Мика Шумахера в «Альпин».

Немец является резервным пилотом «Мерседеса» в «Формуле-1» и выступает за «Альпин» в чемпионате мира по гонкам на выносливость ( ). Предполагается, что , или оба гонщика покинут французскую команду «Ф-1» по окончании сезона.

Штайнер призвал «Альпин» «вложить деньги в приглашение лучшего пилота на рынке», упомянув гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса и Юки Цуноду из «РБ», и ответил на вопрос, рассматривал бы он кандидатуру Мика.

«Нет, в данный момент нет.

Нужен лучший гонщик из доступных, люди, которые показали, что они очень хороши. И речь о заводской команде – ей необходимо лучшее из возможного», – сказал Гюнтер в подкасте The Red Flags.

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