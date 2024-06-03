Гюнтер Штайнер: «Не рассматривал бы Шумахера на месте «Альпин»

Теги возможные переходы Феррари Карлос Сайнс Формула-1 WEC Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Мик Шумахер Гюнтер Штайнер Юки Цунода Альпин РБ Авто

Штайнер считает, что «Альпин» не стоит приглашать Шумахера.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что не взял бы своего экс-подопечного Мика Шумахера в «Альпин».

Немец является резервным пилотом «Мерседеса» в «Формуле-1» и выступает за «Альпин» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC). Предполагается, что Эстебан Окон, Пьер Гасли или оба гонщика покинут французскую команду «Ф-1» по окончании сезона.

Штайнер призвал «Альпин» «вложить деньги в приглашение лучшего пилота на рынке», упомянув гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса и Юки Цуноду из «РБ», и ответил на вопрос, рассматривал бы он кандидатуру Мика.

«Нет, в данный момент нет.

Нужен лучший гонщик из доступных, люди, которые показали, что они очень хороши. И речь о заводской команде – ей необходимо лучшее из возможного», – сказал Гюнтер в подкасте The Red Flags.

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3 комментария
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Ральф Шумахер-твой выход
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Такая себе рекомендация, с бывшего места работы 😁
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