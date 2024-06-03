Гюнтер Штайнер: «Не рассматривал бы Шумахера на месте «Альпин»
Штайнер считает, что «Альпин» не стоит приглашать Шумахера.
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что не взял бы своего экс-подопечного Мика Шумахера в «Альпин».
Немец является резервным пилотом «Мерседеса» в «Формуле-1» и выступает за «Альпин» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC). Предполагается, что Эстебан Окон, Пьер Гасли или оба гонщика покинут французскую команду «Ф-1» по окончании сезона.
Штайнер призвал «Альпин» «вложить деньги в приглашение лучшего пилота на рынке», упомянув гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса и Юки Цуноду из «РБ», и ответил на вопрос, рассматривал бы он кандидатуру Мика.
«Нет, в данный момент нет.
Нужен лучший гонщик из доступных, люди, которые показали, что они очень хороши. И речь о заводской команде – ей необходимо лучшее из возможного», – сказал Гюнтер в подкасте The Red Flags.
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