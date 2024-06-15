Педро де ла Роса: «Может, Алонсо – Супермен»

Де ла Роса пошутил о сверхчеловеческих способностях Алонсо.

Амбассадор « » де ла Роса заявил, что пилот команды , которому в июле исполнится 43 лет, все еще далек от завершения карьеры в «Формуле-1».

«Этот парень следит за собой всю свою жизнь. Его жизнь – автоспорт. Он спит, ест и живет ради гонок, и это главный фактор.

Невозможно выступать до 40 лет в «Формуле-1», если ты не заботишься о себе в крайней степени, и Фернандо это делает.

Ему почти 43 и исполнится 45, когда истечет новый контракт, а он все равно говорит о возможном продлении в будущем. Полагаю, этот факт говорит сам за себя.

Я знаю его с картинга и не вижу, что приближается завершение. Кроме того, он относится к тем людям, которые немедленно уйдут, если увидят, что теряют скорость.

Нам повезло, что Фернандо в том возрасте, когда он следит не только за собой, но и заботится о благе команды. Вот что действительно меня впечатляет», – отметил испанец.

Де ла Роса также сообщил, что общался с соотечественником по поводу выступлений после 40 лет:

«Я сказал: первое, что ты будешь терять, это острота зрения. Я начал думать об использовании контактных линз в гонках и тому подобного. У меня не было ощущения, что я теряю скорость или реакцию, но я сказал: «Вот первый звоночек – стало ухудшаться зрение».

Он ответил, что проверялся на днях, и сказал: «У меня [зрение] выше 100 процентов». Его отец не носит очки, так что, может, этот парень – Супермен».

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