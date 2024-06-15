Педро де ла Роса: «Может, Алонсо – Супермен»
Де ла Роса пошутил о сверхчеловеческих способностях Алонсо.
Амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса заявил, что пилот команды Фернандо Алонсо, которому в июле исполнится 43 лет, все еще далек от завершения карьеры в «Формуле-1».
«Этот парень следит за собой всю свою жизнь. Его жизнь – автоспорт. Он спит, ест и живет ради гонок, и это главный фактор.
Невозможно выступать до 40 лет в «Формуле-1», если ты не заботишься о себе в крайней степени, и Фернандо это делает.
Ему почти 43 и исполнится 45, когда истечет новый контракт, а он все равно говорит о возможном продлении в будущем. Полагаю, этот факт говорит сам за себя.
Я знаю его с картинга и не вижу, что приближается завершение. Кроме того, он относится к тем людям, которые немедленно уйдут, если увидят, что теряют скорость.
Нам повезло, что Фернандо в том возрасте, когда он следит не только за собой, но и заботится о благе команды. Вот что действительно меня впечатляет», – отметил испанец.
Де ла Роса также сообщил, что общался с соотечественником по поводу выступлений после 40 лет:
«Я сказал: первое, что ты будешь терять, это острота зрения. Я начал думать об использовании контактных линз в гонках и тому подобного. У меня не было ощущения, что я теряю скорость или реакцию, но я сказал: «Вот первый звоночек – стало ухудшаться зрение».
Он ответил, что проверялся на днях, и сказал: «У меня [зрение] выше 100 процентов». Его отец не носит очки, так что, может, этот парень – Супермен».
Алонсо побил рекорд Шумахера по интервалу между первым и последним попаданием в очки
Макс Ферстаппен: «Следил за выступлениями Алонсо, когда сам еще гонял в картинге. Ради него я включал телевизор»
Есть факт - болелам Алонсо повезло. За него легко болеть всю его карьеру, т.к. на протяжении всей дистанции он выступает на одном уровне топ-пилота. Сейчас карьера медленно идет к концу и даже в эти дни есть уверенность в уровне пилотажа самого Алонсо.
Шутки шутками, но он действительно необычный и необыкновенный спортсмен. В истории бывают такие уникальные люди в разных сферах. Алонсо - своего рода уникум.
Великий Алонсо: Без "может"!