Педро де ла Роса: «Может, Алонсо – Супермен»

Теги Фернандо Алонсо Педро де ла Роса Формула-1 Астон Мартин Авто

Де ла Роса пошутил о сверхчеловеческих способностях Алонсо.

Амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса заявил, что пилот команды Фернандо Алонсо, которому в июле исполнится 43 лет, все еще далек от завершения карьеры в «Формуле-1».

«Этот парень следит за собой всю свою жизнь. Его жизнь – автоспорт. Он спит, ест и живет ради гонок, и это главный фактор.

Невозможно выступать до 40 лет в «Формуле-1», если ты не заботишься о себе в крайней степени, и Фернандо это делает.

Ему почти 43 и исполнится 45, когда истечет новый контракт, а он все равно говорит о возможном продлении в будущем. Полагаю, этот факт говорит сам за себя.

Я знаю его с картинга и не вижу, что приближается завершение. Кроме того, он относится к тем людям, которые немедленно уйдут, если увидят, что теряют скорость.

Нам повезло, что Фернандо в том возрасте, когда он следит не только за собой, но и заботится о благе команды. Вот что действительно меня впечатляет», – отметил испанец.

Де ла Роса также сообщил, что общался с соотечественником по поводу выступлений после 40 лет:

«Я сказал: первое, что ты будешь терять, это острота зрения. Я начал думать об использовании контактных линз в гонках и тому подобного. У меня не было ощущения, что я теряю скорость или реакцию, но я сказал: «Вот первый звоночек – стало ухудшаться зрение».

Он ответил, что проверялся на днях, и сказал: «У меня [зрение] выше 100 процентов». Его отец не носит очки, так что, может, этот парень – Супермен».

Алонсо побил рекорд Шумахера по интервалу между первым и последним попаданием в очки

Макс Ферстаппен: «Следил за выступлениями Алонсо, когда сам еще гонял в картинге. Ради него я включал телевизор»

5 комментариев
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А еще говорят, что Великий Алонсо больше всех нахваливает Алонсо. :))
Есть факт - болелам Алонсо повезло. За него легко болеть всю его карьеру, т.к. на протяжении всей дистанции он выступает на одном уровне топ-пилота. Сейчас карьера медленно идет к концу и даже в эти дни есть уверенность в уровне пилотажа самого Алонсо.
Шутки шутками, но он действительно необычный и необыкновенный спортсмен. В истории бывают такие уникальные люди в разных сферах. Алонсо - своего рода уникум.
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Педро де ла Роса: Может, Алонсо – Супермен.
Великий Алонсо: Без "может"!
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Выше ста процентов - это возможность заглянуть за поворот
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Какие классные слова! Походу Алонсо реально какой-то особенный, его биологический возраст наверное лет 25-30, Де Ла Роса говорит про должное падение остроты зрения в его возрасте, но Фернандо говорит, что у него зрение выше 100%, реакция тоже хуже не стала, как стартовал лучше всех в истории, так и стартует. Это особенный человек, не такой как все, я всегда знал это, я чувствую, что он исключительный и отличается от всех ментально и физически, он наверное реально супермен, какой-то Бенджамин Баттон прям. Великий Фернандо Алонсо, горжусь, что болею именно за него ещё со времен Рено, а не за невзрачных пустышек Хамильтонов, Феттелей, Ферстаппенов и т.д и т.п
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