Макс Ферстаппен: «Следил за выступлениями Алонсо, когда сам еще гонял в картинге. Ради него я включал телевизор»

Теги Айртон Сенна Михаэль Шумахер Хуан-Мануэль Фанхио Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен назвал лучших на его взгляд пилотов в истории «Формулы-1».

Пилот «Ред Булл» отметил, что уверен в спорности своего выбора, а в числе лучших назвал двух гонщиков, выступающих до сих пор – Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона:

«Я знаю, что сейчас случится. Потому что кого бы я ни назвал – люди начнут все это комментировать и не соглашаться. И вообще это сложный вопрос.

Я выберу Михаэля [Шумахера], вероятно, Айртона [Сенну], Фернандо [Алонсо], Льюиса [Хэмилтона] и [Хуана-Мануэля] Фанхио. Все это известные имена».

Ферстаппена попросили отдельно прокомментировать выбор Фернандо Алонсо, выдающегося гонщика, но не такого титулованного, как остальные четверо:

«Мне кажется, Фернандо всегда показывает себя таким, каков он есть. И это то, чем я действительно восхищаюсь. Он добился больших успехов, но [несмотря на возраст] ни капли не утратил страсть к гонкам.

При этом он совершенно нормальный, обычный парень, и я это очень ценю. А также он всегда искренне радуется, когда успеха добивается другой гонщик.

Думаю, именно Фернандо был первым испанским гонщиком [в современной истории], кому удалось сделать «Формулу-1» действительно популярной в Испании. И стать чемпионом мира. Для меня это очень похоже на то, что я сам пытаюсь делаю в Нидерландах.

Он любит гонки, и я тоже люблю гонки. Наверное, он любит гонки даже чуть больше меня, учитывая, в каком возрасте он продолжает выступать в «Ф-1». Я его очень уважаю. Я помню, как следил за его выступлениями, когда сам еще гонял в картинге. Ради него я включал телевизор – потому что знал, что он будет гоняться».

«Кого ни назову – раскритикуют!» И кого Ферстаппен выбрал в топ-5 лучших пилотов за всю историю «Ф-1»?

4 комментария
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Ответ Osmo
Хех. А в том году говорил, что для него нет авторитетов в гонщикак
Наверное в гонке нет авторитета,как он с Хэмильтоном боролся.Сейчас он сам авторитет.
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Ответ Osmo
Хех. А в том году говорил, что для него нет авторитетов в гонщикак
Он всегда выделял Алонсо среди всех. Еще много лет назад стало ясно, что он был его фанатом. Ферстаппен даже похож на него чем-то как гонщик, может быть не такой изящный. Сейчас он просто выстроил уже свой образ и другой ему не нужен.
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