Дэймон Хилл: «Весь «Ред Булл» должен помочь Пересу. Нельзя все сводить к невезению»

Теги Дэймон Хилл Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Хилл призвал «Ред Булл» помочь Пересу.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл прокомментировал неудачные выступления Серхио Переса, которые могут поставить под угрозу положение «Ред Булл» в командном зачете.

«На каждой стороне боксов есть своя команда инженеров. Не стоит беспокоиться по поводу Макса [Ферстаппена], у него все получается. Нужно всем навалиться и помочь Чеко, предоставить ему полную поддержку и сделать так, чтоб он оказался выше на решетке. Ведь это будет иметь большую ценность для самой команды в Кубке конструкторов, а также для Макса.

Возможно, дело в процессе принятия решений: надо постараться, чтобы у него был чистый круг в квалификации, чтобы он оказался на нужных шинах в нужный момент. Надо всем поддерживать Чеко и делать так, чтобы он показывал лучшее, что в нем есть.

Он этого не делает по какой-то причине – были приняты неверные решения, его выпускали не в тот момент. Нельзя все сводить к невезению. Тебе может не повезти пару раз, но не все время», – сказал эксперт Sky Sports.

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4 комментария
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Что он несёт? Помочь чем, лучше водить машину? Увы, 35 летний гонщик уже не способен к прогрессу. Можно пинять на разовое невезение в гонке, но это происходит регулярно, а в квалификациях это днище ещё хуже чем в гонках.
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