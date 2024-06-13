Дэймон Хилл: «Весь «Ред Булл» должен помочь Пересу. Нельзя все сводить к невезению»

Хилл призвал «Ред Булл» помочь Пересу.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года прокомментировал неудачные выступления , которые могут поставить под угрозу положение « » в командном зачете.

«На каждой стороне боксов есть своя команда инженеров. Не стоит беспокоиться по поводу [Ферстаппена], у него все получается. Нужно всем навалиться и помочь Чеко, предоставить ему полную поддержку и сделать так, чтоб он оказался выше на решетке. Ведь это будет иметь большую ценность для самой команды в Кубке конструкторов, а также для Макса.

Возможно, дело в процессе принятия решений: надо постараться, чтобы у него был чистый круг в квалификации, чтобы он оказался на нужных шинах в нужный момент. Надо всем поддерживать Чеко и делать так, чтобы он показывал лучшее, что в нем есть.

Он этого не делает по какой-то причине – были приняты неверные решения, его выпускали не в тот момент. Нельзя все сводить к невезению. Тебе может не повезти пару раз, но не все время», – сказал эксперт Sky Sports.

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