Гидо ван дер Гарде: «Пока есть Ферстаппен, для «Ред Булл» вообще неважно, кто второй пилот»

«Ред Булл» не стоит переживать из-за выступлений Переса, уверен Ван дер Гарде.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Гидо ван дер сообщил, что его соотечественник Макс Ферстаппен способен в одиночку вытягивать «Ред Булл».

, продливший соглашение с чемпионами мира до конца 2026 года, в последнее время не оправдывает ожиданий.

«Похоже, он подумал: «У меня новый контракт, можно расслабиться». Боже, ну и плохой же уик-энд был у парня [на Гран-при Канады]. Сначала квалификация – да, может, машина неоптимальная. Она не совсем такая, как в прошлом году, но отставание от слишком большое. Он просто все портит.

С другой стороны, в начале сезона он выступал хорошо и ровно, делал свою работу, много раз был на подиуме, и команда решила: «Что ж, он знает коллектив, знает людей, он нормальный второй гонщик». К тому же «Ред Булл» получает доступ на мексиканский рынок. Он просто нормальный второй пилот.

В данный момент, пока есть Макс Ферстаппен, вообще неважно, кто там, и, повторюсь, Перес – очень хороший второй номер», – заявил нидерландец в подкасте DRS: De Race Show.

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