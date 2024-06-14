Тото Вольфф о недовольстве Хэмилтона и Расселла результатом Гран-при Канады: «Мне кажется, наши гонщики видели, что могли бы добиться большего»

Вольфф назвал хорошим результат команды на .

Исполнительный директор « » отметил, что третье и четвертое место на этапе в Монреале в определенной степени превзошло ожидания, учитывая форму команды в первой половине сезона.

В то же время и не скрывали своего разочарования – Расселл был расстроен тем, что не сумел реализовать поул, а Хэмилтон и вовсе назвал свое выступление в Канаде одним из худших.

«Мне кажется, что когда ваши гонщики финишируют на третьем и четвертом месте, то с учетом их стартовых позиций такой результат в гонке можно считать положительным. Третье и четвертое место – это намного лучше тех результатов, которых мы добивались на последних этапах. Так что мы рады этому результату.

Просто мне кажется, что наши гонщики видели, что могли бы добиться большего. Возможно, мы могли бы отыграть еще одну-две позиции [и победить] – именно поэтому в их комментариях мог преобладать негативный настрой. Но если бы вы предложили им третье и четвертое место перед началом уик-энда – они бы, вероятно, согласились на такой результат», – рассказал .

«Одна из худших гонок «Ф-1» в карьере», «хочу только домой», после финиша замер в траве – что вообще с Хэмилтоном?