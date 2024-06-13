Ланс Стролл: «Я настроен на выступления за «Астон Мартин» в 2025-м»

Стролл подтвердил, что собирается выступать за «Астон Мартин» в 2025 году.

Пилот «Астон Мартин» ответил на вопрос о том, намерен ли он сохранить место в следующем сезоне.

«Да, я на это настроен. Похоже, это довольно популярный вопрос в последнее время.

Все очень захватывающе – то, что происходит в Сильверстоуне, проект с командой и наш рост за последние несколько лет. И мы продолжаем расти, так что, безусловно, я думаю о том, чтоб остаться частью этого», – заявил канадский гонщик, чьему отцу Лоренсу Строллу принадлежит коллектив.

Ранее «Астон Мартин» объявил о контракте с как минимум до конца 2026 года.

Стролл также высказался о том, как складывается для команды сезон-2024:

«Безусловно, есть тренд, и он был в прошлом году.

Мы постоянно сражались за топ-5, а в начале этого сезона были быстры на одном круге, испытывали некоторые трудности [с деградацией шин], но все равно оказывались где-то около топ-5, топ-7.

Сейчас же мы зарабатываем очко или два в хороший уик-энд, и это не то, где мы хотим находиться. Несомненно, мы понимаем свои проблемы. Теперь важно разобраться, внедрить новые детали, чтобы решить некоторые из вопросов. Но ситуация не меняется мгновенно».

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