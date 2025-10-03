Ландо Норрис о Ферстаппене: «Очень сложно победить того, кто был рожден стать гонщиком «Формулы-1»

Норрис признал величие Ферстаппена.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис рассказал, что вряд ли когда-нибудь сможет стать столь же хорошим гонщиком, как Макс Ферстаппен .

По словам Норриса, ему просто нужно стараться брать свои, пользуясь ситуацией, и не стремиться пытаться выйти с Максом на один уровень.

«Я не собираюсь заявлять, будто верю, что я когда-нибудь стану так же хорош, как Макс Ферстаппен. Просто потому, что мне такой подход кажется неправильным.

Макс – один из лучших гонщиков в истории «Формулы-1». Так что если какой-нибудь гонщик подойдет к вам и скажет, что станет не хуже Ферстаппена, просто скажите ему: «Иди ## ###». Любой гонщик может быть уверен в себе, говоря что-то подобное, но на деле добиться этого практически невозможно.

Верю ли я, что в какие-то дни могу быть лучше Макса? Да. Верю ли я, что в какие-то дни лучше него может быть мой напарник? Снова да. Но речь не о конкретных днях, а о стабильности на дистанции, которая у Макса действительно впечатляет.

Он никогда не выжимает 101 процент из машины, но при этом всегда демонстрирует все 100 процентов и себя и машины. А когда у него плохой день – он выжмет 99 процентов.

Очень сложно победить того, кто был рожден стать гонщиком «Формулы-1». Если бы я мог вернуться в прошлое, выбирая варианты того, как мне самому стать лучше, как гонщику, я бы сделал так, чтобы мои мама и папа тоже были гонщиками, которые бы приводили меня в паддок с самого детства, чтобы я начал заниматься картингом как можно раньше, чтобы проводил частные тесты и так далее.

Если бы со мной все это случилось, то сейчас как гонщик я стал бы сильнее. Так что соперникам приходится догонять Макса, потому что его сделали таким. И при этом он сам выжимает из ситуации максимум – благодаря чему и стал уже четырехкратным чемпионом», – рассказал Норрис.

