Льюис Хэмилтон: «Проведение спринта может пойти Гран-при Сингапура на пользу»

Хэмилтон считает удачной идею проводить спринт в Сингапуре.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что ему в целом нравится идея проводить спринт в рамках гоночного уик-энда в Сингапуре.

В следующем году спринт на Гран-при Сингапура будет проведен впервые.

«С учетом проведения спринта в следующем году Гран-при Сингапура станет очень, очень сложным этапом. Потому что на этой трассе гонщикам как раз нужны все три сессии свободных заездов.

И если после первой практики гонщики будут сразу отправляться в квалификацию к спринту, это может пойти этапу на пользу. Потому что, откровенно говоря, Гран-при Сингапура далеко не лучший этап с точки зрения гоночной составляющей. Просто потому, что на этой трассе ты должен быть на секунду быстрее машины соперника, чтобы получить хоть какой-то шанс на обгон.

Даже со всеми зонами DRS этот этап похож на Гран-при Монако, здесь почти не бывает обгонов. А прошлогодний Гран-при прошел и без появления на трассе машины безопасности, и гонки получилась очень скучной.

Так что я думаю, что проведение спринта может превратить Гран-при Сингапура в своего рода лотерею, добавит элемент случайностей», – рассказал Хэмилтон.

Ферстаппен в «Ф-1» побеждал везде, кроме Сингапура. Но почему?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
