Управляющий директор «Альпин»: «Насколько мне известно, Хорнер не общался с командой»

В «Альпин» не исключили, что в будущем Хорнер присоединится к команде.

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен прокомментировал слухи о переговорах с бывшим руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером .

«Насколько мне известно, нет [в «Альпин» не общались с Хорнером]. Но не секрет, что Флавио [Бриаторе, исполнительный советник команды] и Кристиан – старые друзья.

Не знаю, о чем они говорили, без понятия. Но насколько я вижу и знаю, сейчас Кристиан не присоединится к «Альпин ». Но это не значит, что такого не случится в будущем. В конце концов это «Формула-1 », – сказал Нильсен.

