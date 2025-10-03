Управляющий директор «Альпин»: «Насколько мне известно, Хорнер не общался с командой»
В «Альпин» не исключили, что в будущем Хорнер присоединится к команде.
Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен прокомментировал слухи о переговорах с бывшим руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером.
«Насколько мне известно, нет [в «Альпин» не общались с Хорнером]. Но не секрет, что Флавио [Бриаторе, исполнительный советник команды] и Кристиан – старые друзья.
Не знаю, о чем они говорили, без понятия. Но насколько я вижу и знаю, сейчас Кристиан не присоединится к «Альпин». Но это не значит, что такого не случится в будущем. В конце концов это «Формула-1», – сказал Нильсен.
Экс-босс «Ред Булл» Хорнер ведет переговоры с «Астон Мартин». Он возглавлял австрийскую команду 20 лет
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
