Руководитель «Астон Мартин»: «Преждевременно говорить, что мы поняли все проблемы, но сделан шаг вперед»
В «Астон Мартин» оценивают прогресс команды с осторожным оптимизмом.
Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак подвел итоги Гран-при Канады и отметил, что британцы постепенно решают проблемы.
«Было бы преждевременно говорить, что мы все поняли. Думаю, осталось еще много работы. Но, конечно, в этот уик-энд мы сделали шаг вперед.
Предстоят гонки на разных и сложных автодромах, так что необходимо понять, каким должен быть болид для них – будет очень напряженно», – заявил Майк.
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