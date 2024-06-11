Руководитель «Астон Мартин»: «Преждевременно говорить, что мы поняли все проблемы, но сделан шаг вперед»

В «Астон Мартин» оценивают прогресс команды с осторожным оптимизмом.

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак подвел итоги и отметил, что британцы постепенно решают проблемы.

«Было бы преждевременно говорить, что мы все поняли. Думаю, осталось еще много работы. Но, конечно, в этот уик-энд мы сделали шаг вперед.

Предстоят гонки на разных и сложных автодромах, так что необходимо понять, каким должен быть болид для них – будет очень напряженно», – заявил Майк.

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