Джордж Расселл об аварии во 2-й практике: «Немного странно»
Пилот «Мерседеса» прокомментировал аварию во второй практике Гран-при Сингапура.
«Немного странно, если честно. Не особо уверен насчет того, что произошло.
Я затормозил чуть раньше и вошел в поворот чуть медленнее – но потерял заднюю ось. К счастью, я врезался передней частью, так что получил несильные повреждения. Однако на этом сессия для меня закончилась.
Довольно неприятно, я приношу команде извинения. Но лучше столкнуться с таким сегодня, чем завтра.
Первая практика получилась сложной, но на первых кругах у меня были гораздо более приятные ощущения и более сильный темп.
Не самая лучшая пятница в нашем исполнении, но трасса в Сингапуре постоянно эволюционирует. Еще ожидается дождь, так что я не особо обеспокоен», – сказал Расселл.
