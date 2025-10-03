Джордж Расселл об аварии во 2-й практике: «Немного странно»

Расселл высказался об инциденте во 2-й практике в Сингапуре.

Пилот «Мерседеса » прокомментировал аварию во второй практике Гран-при Сингапура .

«Немного странно, если честно. Не особо уверен насчет того, что произошло.

Я затормозил чуть раньше и вошел в поворот чуть медленнее – но потерял заднюю ось. К счастью, я врезался передней частью, так что получил несильные повреждения. Однако на этом сессия для меня закончилась.

Довольно неприятно, я приношу команде извинения. Но лучше столкнуться с таким сегодня, чем завтра.

Первая практика получилась сложной, но на первых кругах у меня были гораздо более приятные ощущения и более сильный темп.

Не самая лучшая пятница в нашем исполнении, но трасса в Сингапуре постоянно эволюционирует. Еще ожидается дождь, так что я не особо обеспокоен», – сказал Расселл.

