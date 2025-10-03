Главный инженер «Ред Булл»: «В Сингапур привезена тонкая доработка. Должно быть лучше, вопрос – насколько»
Главный инженер «Ред Булл» Пол Монахэн сообщил об ожиданиях команды от Гран-при Сингапура с новым передним антикрылом.
«Сейчас болид у нас лучше. Вот вопрос: способны ли мы изменить расклады в пелотоне на трассах с высокой прижимной силой, получится ли победить? Мы попробуем и посмотрим, как пойдет. Должно быть лучше. Вопрос – насколько.
Мы надеемся отыграть время [благодаря обновлению]. Это довольно тонкая доработка. Но, когда мы привезли последнюю новинку [на Гран-при Нидерландов], стало очевидно: «О, нужно заняться вот этим и этим». Обновление должно быть последним в году», – заявил специалист.
