Главный инженер «Ред Булл»: «В Сингапур привезена тонкая доработка. Должно быть лучше, вопрос – насколько»

Монахэн поделился информацией о новинке «Ред Булл».

Главный инженер «Ред Булл » Пол Монахэн сообщил об ожиданиях команды от Гран-при Сингапура с новым передним антикрылом.

«Сейчас болид у нас лучше. Вот вопрос: способны ли мы изменить расклады в пелотоне на трассах с высокой прижимной силой, получится ли победить? Мы попробуем и посмотрим, как пойдет. Должно быть лучше. Вопрос – насколько.

Мы надеемся отыграть время [благодаря обновлению]. Это довольно тонкая доработка. Но, когда мы привезли последнюю новинку [на Гран-при Нидерландов ], стало очевидно: «О, нужно заняться вот этим и этим». Обновление должно быть последним в году», – заявил специалист.

