Энтони Дэвидсон: «Не думаю, что сотрудничество с Хорнером сработает в случае с «Астон Мартин»

Дэвидсон прокомментировал слухи о возвращении Хорнера.

Технический эксперт Sky Sports и бывший пилот «Ф-1» Энтони Дэвидсон поделился мнением о потенциальном возвращении бывшего шефа «Ред Булл» Кристиана Хорнера .

Ранее журнал Motor Sport сообщил, что Хорнер уже начал вести переговоры с «Астон Мартин».

«У Кристиана есть связь и общая история с Эдрианом Ньюи , который был одним из первых, кого Хорнер подписал в «Ред Булл». Кристиан, Ньюи и их пилоты превратили эту команду в ее нынешнюю версию. Мы знаем об управленческих навыках Кристиана.

Кажется, он отчаянно желает вернуться в паддок, чтобы продолжить здесь работать. Он достаточно молод для «Ф-1».

Но не думаю, что в случае с «Астон Мартин» это сработает, хотя у него и есть общая история с Ньюи. Команда, судя по ее структуре, находится во вполне устойчивом состоянии. [Руководитель] Энди Коуэлл и другие отлично справляются. Команда уверенно движется вперед, готовясь к 2026-му.

Кристиан также общался с «Хаасом », так что он рассматривает не только первые строчки решетки. Кажется, он готов вернуться в любую команду. Понаблюдаем за этим. Уверен, в какой-то момент он вернется», – сказал Дэвидсон.

Экс-босс «Ред Булл» Хорнер ведет переговоры с «Астон Мартин». Он возглавлял австрийскую команду 20 лет

