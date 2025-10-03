Энтони Дэвидсон: «Не думаю, что сотрудничество с Хорнером сработает в случае с «Астон Мартин»
Технический эксперт Sky Sports и бывший пилот «Ф-1» Энтони Дэвидсон поделился мнением о потенциальном возвращении бывшего шефа «Ред Булл» Кристиана Хорнера.
Ранее журнал Motor Sport сообщил, что Хорнер уже начал вести переговоры с «Астон Мартин».
«У Кристиана есть связь и общая история с Эдрианом Ньюи, который был одним из первых, кого Хорнер подписал в «Ред Булл». Кристиан, Ньюи и их пилоты превратили эту команду в ее нынешнюю версию. Мы знаем об управленческих навыках Кристиана.
Кажется, он отчаянно желает вернуться в паддок, чтобы продолжить здесь работать. Он достаточно молод для «Ф-1».
Но не думаю, что в случае с «Астон Мартин» это сработает, хотя у него и есть общая история с Ньюи. Команда, судя по ее структуре, находится во вполне устойчивом состоянии. [Руководитель] Энди Коуэлл и другие отлично справляются. Команда уверенно движется вперед, готовясь к 2026-му.
Кристиан также общался с «Хаасом», так что он рассматривает не только первые строчки решетки. Кажется, он готов вернуться в любую команду. Понаблюдаем за этим. Уверен, в какой-то момент он вернется», – сказал Дэвидсон.
