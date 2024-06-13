Джолион Палмер: «У «Мерседеса» будет шанс на победу на Гран-при Испании»

Палмер предположил, что «Мерседес» близок к первой победе в 2024 году.

Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший пилот чемпионата поделился мнением о выступлении и Льюиса Хэмилтона в Канаде и шансах « » выиграть .

«Эта команда не побеждала полтора года и пережила разочаровывающую первую треть сезона-2024, вновь пытаясь понять, что не так с новейшей концепцией болида.

В Имоле, похоже, удалось сделать маленькие шаги вперед, а дал больше надежды, хотя это уникальная гонка, из которой трудно делать окончательные выводы. В Канаде на обеих машинах были установлены последние обновления переднего антикрыла и, по всей видимости, команда была главной силой как в квалификации, так и в гонке.

Но гонщики остались недовольны своими уик-эндами, и именно в этом причина, почему в итоге все развалилось для «Серебряных стрел» в Канаде.

Форма Льюиса Хэмилтона в квалификациях остается загадкой в нынешнем сезоне, и он вновь жаловался на то, что субботняя квалификация не заладилась после потрясающего темпа в практике. Отыграться в воскресенье оказалось невозможным.

Расселл стал звездой квалификации, принес «Мерседесу» поул при первой возможности в этом году. Он показал выдающееся выступление в тот день, когда каждый из пилотов был близок к катастрофе – не в последнюю очередь сам Джордж, которому пришлось воскликнуть «Святые угодники» во втором сегменте.

Но после воскресенья Расселл был настроен очень критически по отношению к себе за то, что откатился назад в гонке, хотя имел шанс на победу.

Лично я считаю, что Расселл немного переборщил с самокритикой. Он провел сильный уик-энд, все равно вернул команду на подиум и продемонстрировал, что она вновь способна бороться с доказавшими свою силу победителями Гран-при 2024 года. Реальность такова, что череда маленьких ошибок стоила ему позиций.

Тем не менее, «Мерседес» привезет новые детали в Барселону, а на этой трассе команда всегда блистала. Поэтому я ожидаю, что у обоих пилотов вновь будет шанс. Если Джордж проявит чуть больше выдержки или Льюис выдаст чуть лучший квалификационный темп, первая победа сезона-2024 может оказаться в зоне досягаемости для любого из них», – уверен Палмер.

В «Мерседесе» не приняли окончательного решения по переходу Антонелли – Вольфф еще надеется переманить Ферстаппена (Motorsport-total)

Дэймон Хилл: «Мерседес» должен немного сильнее поддерживать Расселла, как мне кажется»