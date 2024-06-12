Дэймон Хилл: «Мерседес» должен немного сильнее поддерживать Расселла, как мне кажется»

«Мерседес» должен оказать большую поддержку – считает .

Чемпион «Формулы-1» 1996 года отметил, что в данный момент « » больше занят вопросом утверждения кандидатуры будущей замены Льюиса Хэмилтона.

В то время как, по словам Хилла, лидером «Мерседеса» в следующем сезоне в любом случае должен стать Расселл – и команда должна оказывать ему соответствующую поддержку.

«Расселл пытается утвердиться в роли ведущего гонщика «Мерседеса». В то время как в команде постоянно говорят только о том, кто будет его напарником в следующем году, а не о самом Джордже. Мне кажется, что «Мерседес» должен поддерживать Расселла немного сильнее.

Они должны придать ему больше уверенности. И тогда, возможно, ему не придется так сильно стараться проявить себя в гонках, потому что сейчас, как мне кажется, он пытается эти вещи как-то компенсировать. И мне кажется, что Джорджу нужно немного остыть», – рассказал Хилл.

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