Дэймон Хилл: «Мерседес» должен немного сильнее поддерживать Расселла, как мне кажется»
«Мерседес» должен оказать Расселлу большую поддержку – считает Дэймон Хилл.
Чемпион «Формулы-1» 1996 года отметил, что в данный момент «Мерседес» больше занят вопросом утверждения кандидатуры будущей замены Льюиса Хэмилтона.
В то время как, по словам Хилла, лидером «Мерседеса» в следующем сезоне в любом случае должен стать Расселл – и команда должна оказывать ему соответствующую поддержку.
«Расселл пытается утвердиться в роли ведущего гонщика «Мерседеса». В то время как в команде постоянно говорят только о том, кто будет его напарником в следующем году, а не о самом Джордже. Мне кажется, что «Мерседес» должен поддерживать Расселла немного сильнее.
Они должны придать ему больше уверенности. И тогда, возможно, ему не придется так сильно стараться проявить себя в гонках, потому что сейчас, как мне кажется, он пытается эти вещи как-то компенсировать. И мне кажется, что Джорджу нужно немного остыть», – рассказал Хилл.
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