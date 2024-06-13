Гельмут Марко: «У «Ред Булл» будут многообещающие обновления. Надеюсь, соперники продолжат отнимать очки друг у друга»

Марко рассказал о факторах, которые сыграют за «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» оценил выступления соперников и сообщил о предстоящих новинках.

«Три ближайшие гонки в , и Англии дадут нам более четкое представление о текущем раскладе сил. Это классические автодромы, а позади остались некоторые нестандартные трассы – , Имола, , Монреаль.

Конкуренты приблизились, без вопросов, но мы не переживаем. Предстоят дальнейшие обновления, и данные многообещающие.

«Макларен» выступил в Канаде так же сильно, как в предыдущие уик-энды, «Мерседес» оказался сильнее, а «Феррари» проявила себя слабо. Взлеты и падения можно объяснить характеристиками болидов и трассы. Также влияет то, кто лучше других вывел шины в рабочее окно в очень специфических условиях.

Такая ситуация является большим преимуществом для нас, поскольку соперники постоянно преследуют друг друга. У нас не один конкурент, а три, которые отнимают очки друг у друга. Надеюсь, так и продолжится», – заявил Гельмут.

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