Кристиан Хорнер ответил Эллисону: «Даже с ухудшенным болидом «Ред Булл» победил обновленный «Мерседес»
Хорнер отреагировал на критическое замечание Эллисона о «Ред Булл».
Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон сообщил на Гран-при Канады, что последние новинки «Ред Булл» не оправдали ожиданий.
«Похоже, улучшения машины обернулись ухудшениями», – заявил Джеймс.
В итоге Макс Ферстаппен выиграл гонку.
«Даже с ухудшенным болидом нам удалось победить обновленную машину [«Мерседеса»]. Это приятная победа», – ответил Хорнер.
В то же время Кристиан признал проблемы «Ред Булл»:
«В последних гонках мы оказались в мутных водах, но все равно выиграли две из трех.
Мы завоевали поул в Имоле, показали здесь время поула с болидом, недостатки которого ощущали оба пилота. Мы знаем, что будут автодромы вроде Сингапура, где [проблемы с поведением машины] скажутся. Но мы действительно ожидаем, что «Феррари», «Макларен» – и «Мерседес», который присоединился в этот уик-энд – покажут скорость на всех трассах.
Несмотря на то, что мы выиграли шесть из девяти этапов, необходимо выдавать свой максимум, чтобы сохранять отрыв».
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