Кристиан Хорнер ответил Эллисону: «Даже с ухудшенным болидом «Ред Булл» победил обновленный «Мерседес»

Хорнер отреагировал на критическое замечание Эллисона о «Ред Булл».

Технический директор «Мерседеса» сообщил на Гран-при Канады, что последние новинки «Ред Булл» не оправдали ожиданий.

«Похоже, улучшения машины обернулись ухудшениями», – заявил Джеймс.

В итоге выиграл гонку.

«Даже с ухудшенным болидом нам удалось победить обновленную машину [« »]. Это приятная победа», – ответил Хорнер.

В то же время признал проблемы « »:

«В последних гонках мы оказались в мутных водах, но все равно выиграли две из трех.

Мы завоевали поул в Имоле, показали здесь время поула с болидом, недостатки которого ощущали оба пилота. Мы знаем, что будут автодромы вроде Сингапура, где [проблемы с поведением машины] скажутся. Но мы действительно ожидаем, что «Феррари», «Макларен» – и «Мерседес», который присоединился в этот уик-энд – покажут скорость на всех трассах.

Несмотря на то, что мы выиграли шесть из девяти этапов, необходимо выдавать свой максимум, чтобы сохранять отрыв».

Что случилось на Гран-при Канады: дождевая комедия, сдавший победу пит-стопами «Макларен», бесконечные обгоны за подиум

Главный шок первой трети года «Ф-1» – обновления и взлет «Макларена». Даже команда не ждала такого эффекта!