Руководитель «Альпин»: «Окон может рассчитывать на помощь команды в полном объеме»

В «Альпин» обещают Окону полную поддержку до конца сезона-2024.

Ранее Окон и «Альпин» объявили, что прекратят сотрудничество по окончании года. После чего на Гран-при Канады случился момент с применением командной тактики, что не понравилось Окону, поскольку по радио ему обещали вернуть позицию относительно Гасли, но затем не сделали этого.

По словам руководителя «Альпин» Бруно Фамена, стороны уже прояснили случившееся.

«Мы уже все уладили. Нам остается провести еще 15 совместных гонок. И я думаю, что Эстебан может рассчитывать на помощь команды в полном объеме – команда будет помогать ему добавиться лучших результатов. Ведь помогая в этом Эстебану команда будет помогать сама себе добиваться наилучших результатов. И мы рассчитываем, что и Эстебан будет выкладываться на максимуме для команды.

Я говорю об этом, хоть и не должен – потому что Эстебан является частью нашей команды. Потому что в состав команды входят все: гонщики, механики, инженеры – и каждый должен вносить вклад в общее дело, чтобы команда добивалась максимально возможного результата. И гонщики являются частью команды.

Мы точно не будем пытаться отодвинуть в сторону. Он будет получать точно такие же условия, что и . Они находятся на одном уровне, в одинаковом статусе. Они очень близки по скорости, и действовать как-то иначе было бы не лучшей идеей. Опять же, на первом месте стоят интересы команды – интересы «Альпин», – рассказал Фамен.

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