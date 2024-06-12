Руководитель «Альпин»: «Окон может рассчитывать на помощь команды в полном объеме»

Теги Гран-при Канады Формула-1 Эстебан Окон Пьер Гасли Альпин Бруно Фамен Авто

В «Альпин» обещают Окону полную поддержку до конца сезона-2024.

Ранее Окон и «Альпин» объявили, что прекратят сотрудничество по окончании года. После чего на Гран-при Канады случился момент с применением командной тактики, что не понравилось Окону, поскольку по радио ему обещали вернуть позицию относительно Гасли, но затем не сделали этого.

По словам руководителя «Альпин» Бруно Фамена, стороны уже прояснили случившееся.

«Мы уже все уладили. Нам остается провести еще 15 совместных гонок. И я думаю, что Эстебан может рассчитывать на помощь команды в полном объеме – команда будет помогать ему добавиться лучших результатов. Ведь помогая в этом Эстебану команда будет помогать сама себе добиваться наилучших результатов. И мы рассчитываем, что и Эстебан будет выкладываться на максимуме для команды.

Я говорю об этом, хоть и не должен – потому что Эстебан является частью нашей команды. Потому что в состав команды входят все: гонщики, механики, инженеры – и каждый должен вносить вклад в общее дело, чтобы команда добивалась максимально возможного результата. И гонщики являются частью команды.

Мы точно не будем пытаться отодвинуть Эстебана в сторону. Он будет получать точно такие же условия, что и Пьер Гасли. Они находятся на одном уровне, в одинаковом статусе. Они очень близки по скорости, и действовать как-то иначе было бы не лучшей идеей. Опять же, на первом месте стоят интересы команды – интересы «Альпин», – рассказал Фамен.

«Альпин» отказалась от обещания вернуть Окону позицию за пропуск Гасли во время Гран-при Канады

Руководитель «Альпин»: «Окон всех замедлял, мы разменяли позиции ради команды»

5 комментариев
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Что вообще у них с составом на следующий год?
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Ответ Volodya_A
Что вообще у них с составом на следующий год?
Какой-нибудь Гасли - Чжоу. Какой коллектив, такие задачи, такой состав.
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Ответ _Greg Moore
Какой-нибудь Гасли - Чжоу. Какой коллектив, такие задачи, такой состав.
Гасли же тоже лыжи вроде смазывал?
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Ответ Volodya_A
Гасли же тоже лыжи вроде смазывал?
Может и хотел бы уйти, только не ждут нигде. Тем более Окон уходит, теперь он остается единственным французом во французской команде.
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Ответ _Greg Moore
Может и хотел бы уйти, только не ждут нигде. Тем более Окон уходит, теперь он остается единственным французом во французской команде.
Звучит логично
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