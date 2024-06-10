Руководитель «Альпин»: «Окон всех замедлял, мы разменяли позиции ради команды»

Теги Гран-при Канады Формула-1 Даниэль Риккардо Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Альпин Бруно Фамен РБ Авто

В «Альпин» прокомментировали странный размен позициями между напарниками.

Незадолго до финиша Гран-при Канады пилота «Альпин» Эстебана Окона попросили пропустить напарника Пьера Гасли – якобы для того, чтобы атаковать гонщика «РБ» Даниэля Риккардо. Гасли не смог обогнать Риккардо, а команда отказалась возвращать девятое место Окону.

Руководитель «Альпин» Бруно Фамен сообщил, что во французском коллективе все идет по плану.

«Никаких реальных трений нет. Они гонщики, а гонщиков обычно не так уж легко убедить отдать позицию. Но мы это сделали. Мы сделали это ради команды, намеренно.

Полагаю, у Эстебана были некоторые проблемы с управлением энергией, он тратил довольно много энергии, а на хвосте висели два болида «Хааса». Эстебан всех замедлял, это было вполне очевидно по трансляции, и риск был в том, что две машины «Хааса» нас обгонят. Поэтому мы дали такое указание.

Люди говорят разное в конце гонки, но на следующий день у нас другой настрой.

Пилоты сражаются за свой результат, карьеру. Но в «Альпин» все очень четко: цель только одна, интересы команды превыше всего», – заявил менеджер.

«Альпин» отказалась от обещания вернуть Окону позицию за пропуск Гасли во время Гран-при Канады

Эстебан Окон: «Я всегда был командным игроком. Сегодня я выполнил свою часть работы, а команда – нет»

3 комментария
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Мне уже даже жалко Очкона, его прям унижают......Карма.
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