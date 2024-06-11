Мартин Брандл: «Макларен» был быстрейшей машиной под дождем в Канаде, «Мерседес» – на сухой трассе»

Брандл высказался о скорости команд «Ф-1» в Монреале.

Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» подвел итоги и сообщил, что победе гонщика « » Макса Ферстаппена не помешало преимущество «Макларена» и « » в разные моменты заезда.

«Первый вывод заключается в том, что на промежуточных шинах « » был быстрейшей машиной и выиграл бы по чистому темпу.

Сэйфти-кар, появившийся на 24-м круге из-за того, что пилот «Уильямса» Логан Сарджент оказался в стене, помешал «Макларену». Команда должна была знать, что машина безопасности неизбежна. У Ландо был отрыв, и он оказался довольно близок к въезду на пит-лейн, хотя у него могло получиться. Было принято решение остаться на трассе, где его подобрал сэйфти-кар, верно выполнявший свою работу, и это стоило времени и позиции. А, возможно, и победы.

Второй вывод – после перехода на шины для сухой трассы «Мерседес» оказался быстрейшей машиной и мог выиграть по чистому темпу. Расселл активно атаковал и допустил ключевую ошибку в восьмом повороте, что стоило ему позиции и шанса на борьбу с Ферстаппеном, у которого все было более-менее нормально, несмотря на проблемы с подвеской – особенно из-за проезда по поребрикам.

В какой-то момент Хэмилтон просто летел по треку и здорово отыгрывался после того, как застрял за Алонсо на первой стадии гонки. Позже Льюис описал гонку как одну из своих худших. Мне так не показалось, но, возможно, он то и дело допускал множество мелких ошибок», – написал в своей колонке Брандл.

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